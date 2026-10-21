Lacalle Pou destaca que el fin social no debe divorciarse del económico

El expresidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle Pou sostuvo que la inversión en infraestructura debe conciliar los objetivos sociales y económicos, al afirmar que ambos son inseparables para alcanzar el desarrollo.

“El fin último tiene esencialmente un fin social, que el fin social no está ni separado ni divorciado del fin económico. Es más, es muy difícil compatibilizar una sin la otra”, expresó.

Durante su participación en el Foro & Exposición Cavialpa 2026, realizado bajo el lema “El debate de financiar infraestructura para transformar vidas”, el exmandatario destacó los avances que observa en Paraguay, tanto en Asunción como en el interior del país.

“Siempre, sin perjuicio de los problemas políticos, sin perjuicio de los gobiernos, yo miro Paraguay y está mejor. Y el mejor sobre mejor se potencia”, manifestó al recordar sus visitas al país desde 2007.

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Crecimiento con la gente

Lacalle Pou señaló que el crecimiento de una nación no depende exclusivamente de sus gobernantes, sino también de la capacidad de su población para asumir desafíos y aprovechar las oportunidades. “A un país no lo hace grande su gobierno, lo hace grande su gente”, afirmó.

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En ese sentido, consideró que las autoridades deben acompañar las aspiraciones de la ciudadanía y asumir una función que vaya más allá de la administración cotidiana, mediante la planificación de largo plazo.

“El gobierno tiene que sintonizar con ese ser nacional y después tiene que hacer algo que es propio, ya no solo de administrar, sino de gobernar, que es pensar en lo que no se ve, que es hacer prospectiva”, sostuvo.

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Iniciativa privada e infraestructura

El exmandatario también resaltó el papel de la inversión privada en el desarrollo de obras de infraestructura. Como ejemplo, mencionó la experiencia uruguaya, donde la iniciativa privada constituye una de las fuentes importantes de impulso para estos proyectos.

Para Lacalle Pou, las obras públicas tienen un impacto que trasciende la infraestructura física. Una escuela, un puente o la llegada de servicios a una comunidad pueden modificar las condiciones de vida de la población y reducir las barreras que la separan.

En esa línea, recordó las expresiones de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, sobre la reacción de las comunidades cuando se inaugura una escuela, se llega a una localidad o se construye un puente que evita que las inundaciones las mantengan aisladas.

El exmandatario consideró que ese impacto social debe entenderse junto con la dimensión económica de las inversiones, y no como un objetivo separado de ella.

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Paraguay, un país que sigue mejorando

Lacalle Pou cerró su intervención con una valoración positiva de la evolución paraguaya y expresó su admiración por la población del país, a la que describió como un pueblo de coraje.

Al referirse a la historia paraguaya, evocó el paso de los campos de guerra a otros espacios de paz y prosperidad, en una reflexión sobre el camino recorrido por la nación.

“Hoy me voy a ir de Paraguay. No sé en cuánto tiempo voy a volver, pero estoy seguro que cuando me pregunten voy a decir: ‘¿Cómo está Paraguay?’. Y Paraguay, por suerte, está mejor”, concluyó.

El foro contó con la participación del presidente de la República, Santiago Peña; la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; el ministro de Industria y Comercio, Marcos Riquelme; y el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke. También participaron representantes de organismos multilaterales, entre ellos Jorge Srur, de CAF, y Alonso Chaverri-Suárez, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de referentes diplomáticos y del sector constructor.