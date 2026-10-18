BID: Crecimiento de la economía paraguaya debe ser más diversificado, inclusivo y sostenible

Paraguay enfrenta el desafío de transformar su estabilidad macroeconómica y los avances obtenidos en materia de calificación crediticia en un crecimiento económico más diversificado, inclusivo y sostenible. Para lograrlo, deberá superar limitaciones estructurales que afectan su competitividad, fortalecer la inversión en infraestructura y mejorar la calidad de las instituciones y del gasto público.

Así lo señaló Alonso Chaverri-Suárez, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, en el marco del Foro CAVIALPA 2026, previsto para este martes 20 en el Gran Teatro del Banco Central. El BID estará a cargo de un panel en dicho evento, donde se prevé abordar las perspectivas económicas del país y las oportunidades para movilizar inversiones públicas y privadas.

¿Se puede convertir el grado de inversión en bneneficios concretos?

El representante del organismo multilateral destacó que la obtención del grado de inversión por parte de dos calificadoras internacionales reconoce años de estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y fortalecimiento institucional. Este avance abre posibilidades para atraer capital de largo plazo y acceder a mejores condiciones de financiamiento, aunque sus efectos dependerán de la capacidad del país para impulsar nuevas inversiones productivas.

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“El desafío ahora es convertir ese reconocimiento en beneficios concretos para las personas y en un crecimiento más diversificado, inclusivo y sostenible”, afirmó.

Chaverri-Suárez advirtió, además, que Paraguay continúa expuesto a riesgos que podrían condicionar su desempeño económico, particularmente los eventos climáticos, la concentración de su estructura productiva y las deficiencias en infraestructura y formación de capital humano.

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“El grado de inversión no es un punto de llegada, sino una plataforma para avanzar”, enfatizó.

En ese contexto, sostuvo que la respuesta debe combinar responsabilidad fiscal, reformas orientadas a mejorar el ambiente de negocios e inversiones que eleven la productividad. El Grupo BID, indicó, busca acompañar ese proceso mediante financiamiento, conocimiento técnico y movilización de recursos privados.

Invertir mejor sin comprometer las metas fiscales

Precisamente, uno de los desafíos para Paraguay consiste en sostener la inversión en infraestructura y, simultáneamente, avanzar hacia la meta de déficit fiscal del 1,5% del producto interno bruto (PIB), prevista para 2028.

Según Chaverri-Suárez, una infraestructura adecuada favorece la competitividad al reducir costos logísticos, facilitar la instalación de empresas y mejorar el acceso a servicios. Sin embargo, la disponibilidad limitada de recursos públicos exige una selección más rigurosa de los proyectos.

“El reto no es solamente invertir más, sino invertir mejor: priorizar proyectos de alto impacto, fortalecer la planificación plurianual, mejorar la coordinación entre presupuesto, contratación y ejecución y asegurar recursos para mantenimiento”, manifestó.

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El papel de las APP, garantías y mercado de capitales

Para complementar el financiamiento estatal, el BID plantea aprovechar mecanismos multilaterales, concesiones, alianzas público-privadas (APP), garantías y recursos del mercado de capitales.

El representante explicó que, mediante estructuras adecuadas, las empresas privadas pueden asumir riesgos de construcción y sobrecostos, aportar capital y ofrecer soluciones innovadoras, mientras el Estado mantiene la responsabilidad de definir prioridades, regular y proteger el interés público.

Corredor Bioceánico: más que una conexión vial

Entre los proyectos estratégicos figura el Corredor Bioceánico, para cuyo desarrollo el BID aprobó un financiamiento de US$ 200 millones.

Los recursos permitirán intervenir 102,5 kilómetros del tramo II de la ruta PY15, ocho kilómetros del acceso a Mariscal Estigarribia y 27,3 kilómetros del acceso oriental a la zona industrial de Loma Plata.

Las mejoras beneficiarán a una región con más de 7.000 productores primarios. Asimismo, unas 28.700 personas tendrán mejores condiciones de acceso a servicios hospitalarios, mientras que 99 centros poblados, incluidas 23 comunidades indígenas, mejorarán su conectividad con establecimientos de educación secundaria.

Facilitar el comercio entre el Atlántico y el Pacífico

El proyecto apunta también a facilitar el comercio entre los mercados del Atlántico y del Pacífico, reduciendo tiempos de traslado y creando oportunidades para inversiones en logística, agroindustria y servicios.

“Su alcance, sin embargo, va mucho más allá de una ruta”, destacó Chaverri-Suárez, quien señaló que Paraguay tiene la oportunidad de posicionarse como un nodo de integración sudamericana.

Para materializar ese potencial, mencionó la necesidad de completar los pasos fronterizos, avanzar en el puente Pozo Hondo–Misión La Paz, desarrollar terminales logísticas y establecer mecanismos digitales de gestión fronteriza.

Caminos rurales para reducir el aislamiento

Por otro lado, la conectividad también ocupa un lugar relevante en las zonas rurales, donde la falta de infraestructura vial dificulta la comercialización de productos y el acceso a servicios básicos.

El BID impulsa un programa de US$ 75 millones para caminos rurales, destinado a mejorar las condiciones de movilidad y fortalecer las economías locales.

“El objetivo central es que los caminos rurales dejen de ser un factor de aislamiento y se conviertan en rutas de acceso a oportunidades”, expresó el representante.

Las necesidades de inversión se concentran particularmente en San Pedro, otros departamentos del norte, el Chaco y corredores productivos de la Región Oriental.

Chaverri-Suárez planteó incorporar criterios de resiliencia climática, mejorar los mecanismos de mantenimiento y fortalecer la participación de gobiernos locales y comunidades, considerando que los resultados deben reflejarse también en menores tiempos de viaje, seguridad vial e ingresos familiares.

Agua y saneamiento: proyectos por cientos de millones

La agenda del BID contempla además importantes inversiones en agua y saneamiento, entre ellas el Programa de Saneamiento de la Cuenca del Lago Ypacaraí, por US$ 154 millones.

La iniciativa busca contribuir a la recuperación ambiental mediante sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento.

También se encuentran en ejecución proyectos para la Cuenca Lambaré, en el área metropolitana de Asunción, y para sistemas de agua potable y saneamiento en Ciudad del Este. Ambos representan una inversión total de US$ 365 millones.

El representante identificó como principales dificultades la preparación técnica de los proyectos, la disponibilidad de terrenos, la coordinación institucional y la administración de contratos complejos.

“En agua y saneamiento, una obra termina de cumplir su propósito cuando presta un servicio continuo, accesible y sostenible a la población”, remarcó.

Mayor participación privada y mercado de capitales

Sobre las alianzas público-privadas (APP), Chaverri-Suárez consideró necesario fortalecer la capacidad pública para preparar, licitar y supervisar proyectos de largo plazo, mejorar la distribución de riesgos y ampliar su utilización más allá de la infraestructura vial.

Recordó que el BID acompaña desde 2019 la formación de funcionarios paraguayos en esta materia y que BID Invest participó en el financiamiento de las rutas PY02 y PY07, incluyendo obras complementarias ampliadas en 2025.

La movilización del ahorro interno constituye otra alternativa para aumentar los recursos disponibles. Desde 2018, BID Invest realizó diez emisiones en moneda local por G. 1,2 billones, equivalentes aproximadamente a US$ 200 millones.

También participó como inversionista ancla en un bono en guaraníes equivalente a US$ 50 millones, a diez años, destinado a expandir infraestructura digital.

Según el representante, existen oportunidades de inversión privada en transporte, logística, energía limpia, infraestructura digital, industria, agronegocios y desarrollo forestal sostenible, así como instrumentos de garantías y emisiones de largo plazo para atraer inversionistas institucionales.

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Infraestructura integrada para los próximos años

De cara al próximo quinquenio, el BID considera prioritario avanzar hacia una red integrada de infraestructura que conecte los corredores internacionales con las zonas productivas y las comunidades.

Esto incluye completar el Corredor Bioceánico, fortalecer la Hidrovía Paraguay–Paraná, mejorar accesos portuarios, movilidad metropolitana y seguridad vial.

En energía, las prioridades abarcan ampliar la generación renovable con participación privada, fortalecer la transmisión y distribución, modernizar la ANDE y generar condiciones para nuevas industrias intensivas en energía limpia.

El organismo también plantea consolidar una cartera de proyectos público-privados, ampliar las APP y concesiones, movilizar ahorro local y garantizar recursos presupuestarios previsibles para ejecución y mantenimiento.

“La infraestructura transforma vidas cuando conecta a las personas con empleo, educación, salud, mercados y servicios”, afirmó Chaverri-Suárez.

Para el BID, el desarrollo de infraestructura constituye así una herramienta para elevar la competitividad económica y reducir las desigualdades territoriales, permitiendo que los beneficios del crecimiento económico lleguen a una mayor proporción de la población paraguaya.

Foro Cavialpa 2026

El Foro & Exposición CAVIALPA 2026 se realizará el próximo 20 de octubre, en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (BCP), bajo el lema “Infraestructura que transforma vidas”. El encuentro, organizado por la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), reunirá a autoridades nacionales, representantes de organismos multilaterales, especialistas e inversionistas para debatir alternativas que permitan reducir la brecha de infraestructura del país, estimada por el gremio en unos US$ 30.000 millones. Entre los principales ejes figuran la sostenibilidad fiscal, la inversión privada y el financiamiento de obras estratégicas.

En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) planteará la necesidad de fortalecer la preparación y priorización de proyectos, consolidar una cartera de inversiones público-privadas y ampliar el uso responsable de alianzas público-privadas (APP) y concesiones.

Según adelantó Alonso Chaverri-Suárez, representante del BID en Paraguay, también se abordarán mecanismos para movilizar el ahorro local mediante el mercado de capitales y aprovechar garantías e instrumentos de BID Invest que permitan atraer financiamiento de largo plazo, sin comprometer la responsabilidad fiscal, entre otros puntos.

El foro también abordará corredores logísticos, conectividad, infraestructura energética e industrialización, y contará con una conferencia del expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Pou, sobre la continuidad de las inversiones públicas más allá de los ciclos políticos.