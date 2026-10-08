Grado de inversión abre opción de financiar obras con ahorro privado, plantean CAF y BID tras anunciar el foro Cavialpa

El grado de inversión alcanzado por Paraguay abre una nueva posibilidad para financiar obras de infraestructura mediante el ahorro privado y acceder a recursos de largo plazo en moneda local, según referentes de organismos multilaterales y del sector privado. El desafío será definir qué mecanismo resulta más adecuado para cada proyecto y aprovechar el interés creciente de los inversionistas.

El planteamiento fue realizado ayer durante la presentación de la sexta edición del Foro & Exposición CAVIALPA 2026, que se realizará el próximo 20 de octubre en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay. El encuentro tendrá como invitado internacional al expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, con participación de autoridades, empresarios y representantes de organismos internacionales.

El gerente regional Sur del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Jorge Srur, señaló que Paraguay, tras alcanzar el grado de inversión, tiene ahora la posibilidad de utilizar herramientas de financiamiento que ya aplican otros países de la región.

“Paraguay es grado de inversión y tiene una gran oportunidad de hacer el financiamiento que hoy pueden hacer los países que tienen estas características”, sostuvo.

Srur puso como ejemplo a Uruguay, Colombia y Chile, donde una parte importante de las inversiones en infraestructura se financia mediante mecanismos que canalizan el ahorro privado hacia proyectos públicos.

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“Canalizando ahorro privado en infraestructura pública se puede resolver uno de los problemas que Paraguay tiene, que es el financiamiento de largo plazo en moneda local”, afirmó.

Financiar cada proyecto según sus características

Para el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Alonso Chaverri-Suárez, no existe un único mecanismo que pueda aplicarse a todos los proyectos de infraestructura.

“Cuando vemos un proyecto tenemos que pensar cuál es el modelo de financiación que resulta más pertinente y apropiado”, explicó.

Entre las alternativas mencionó el financiamiento mediante el presupuesto público, los recursos de organismos internacionales, las Alianzas Público-Privadas (APP) y herramientas que permitan seguir profundizando el mercado de capitales paraguayo.

Chaverri-Suárez consideró que esta discusión resulta especialmente relevante cuando se habla de infraestructura para la integración regional. En ese sentido, destacó el Corredor Bioceánico, proyecto que cuenta con el acompañamiento del BID.

“Empezar a traer a la conversación diferentes herramientas de financiamiento que sean las más pertinentes a la naturaleza de cada proyecto puede ser una buena conversación que ampliemos en el foro”, señaló.

El desafío de conseguir financiamiento de largo plazo

Srur planteó que una de las oportunidades para Paraguay está en desarrollar mecanismos que permitan canalizar el ahorro privado hacia obras públicas, pero con financiamiento a largo plazo y en guaraníes.

El representante de CAF señaló que el organismo viene trabajando desde hace aproximadamente un año en este tipo de herramientas para el país y que existe una oportunidad para avanzar en su utilización.

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“APP con financiamiento a partir del ahorro privado, con mecanismos que permitan largo plazo en guaraní”, resumió como uno de los caminos que deberían analizarse.

La discusión adquiere relevancia debido a que Paraguay necesita incrementar su inversión en infraestructura, pero al mismo tiempo enfrenta restricciones para financiar todas las obras exclusivamente con recursos presupuestarios.

Un país con oportunidades y necesidades

El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, sostuvo que Paraguay atraviesa un momento de oportunidades, debido al crecimiento económico registrado en los últimos años y al acceso al grado de inversión.

Según señaló, esta nueva condición está haciendo que fondos de inversión, bancos y organismos multilaterales miren con mayor interés al país.

“Muchos fondos de inversión, multilaterales, bancos, estén mirando a Paraguay para poder venir a invertir”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que el país mantiene importantes necesidades de infraestructura que pueden limitar su crecimiento y desarrollo.

“Estamos mirando todavía ese tema de infraestructura que muchas veces limita el crecimiento y desarrollo del país”, manifestó.

Para Sarubbi, el desafío consiste en aprovechar el momento para construir políticas de Estado de largo plazo que permitan elevar sostenidamente la inversión en infraestructura.

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En ese sentido, sostuvo que el debate debe involucrar tanto al sector público como al privado y trascender los períodos de gobierno.

“Existe la posibilidad y la idea de poder sentarnos a dialogar, a debatir cómo generar estas políticas de Estado a largo plazo, a diez, veinte, treinta, cincuenta años”, señaló.

Infraestructura para la integración regional

Sarubbi también planteó que la ubicación geográfica de Paraguay debe ser aprovechada como una ventaja para atraer inversiones y desarrollar servicios logísticos para la región.

El presidente de Cavialpa sostuvo que estar entre Brasil y Argentina, lejos de ser una desventaja, puede convertirse en una oportunidad para industrializar productos y posicionar al país como un centro logístico regional.

“Tenemos que explotar como algo bueno, como algo provisorio, como estando en el medio de dos gigantes como Brasil y Argentina”, afirmó.