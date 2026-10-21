Economía
21 de octubre de 2026 - 01:00

Los CDA concentran el 41,79% de las inversiones en G. y el 82,64% en US$

Fachada de la oficina administrativa del Instituto de Previsión Social (IPS) en Asunción.
Fachada de la oficina administrativa del Instituto de Previsión Social (IPS) en Asunción.Gentileza

La composición del portafolio de activos financieros del Instituto de Previsión Social (IPS) a agosto de 2026 muestra una estructura claramente concentrada en instrumentos de renta fija y una marcada diferencia entre las carteras denominadas en guaraníes y dólares. Los datos muestran que las inversiones en moneda local totalizan G. 17,895 billones con un rendimiento promedio ponderado de 8,84% y un plazo promedio de 5 años.

Por ABC Color
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Dentro de la cartera en guaraníes, los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) representan el principal componente. El monto invertido asciende a G. 7,479 billones, equivalente a 41,79% del total. Estos instrumentos presentan un rendimiento promedio de 9,67% y un plazo de 5 años, lo que los convierte en el principal eje de la estructura de inversiones en moneda local.

En segundo lugar aparecen los Bonos con G. 4,546 billones y una participación de 25,40%. Su rendimiento promedio es de 7,45% con un plazo de 7 años. A continuación se ubican los Préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados, que concentran G. 3,477 billones, equivalentes a 19,43% del portafolio. Este segmento registra la tasa de rendimiento más elevada entre los principales instrumentos en guaraníes con 11,26%, y un plazo promedio de ocho años.

La Caja y equivalentes representan G. 1,823 billones o 10,19% de la cartera con un rendimiento promedio de 5,33%. Por su naturaleza de alta liquidez, este componente registra un plazo promedio de cero años. Finalmente, los Títulos de crédito concentran G. 570.355 millones, equivalentes a 3,19% del total con un rendimiento de 5,60% y un plazo promedio de 20 años, el más extenso de la cartera.

Mientas que la composición en dólares estadounidenses es considerablemente menor en términos absolutos y presenta un grado de concentración todavía mayor. El portafolio total denominado en esta moneda alcanza US$ 153.669.119,90 con un rendimiento promedio ponderado de 5,72% y un plazo medio de 4 años.

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Los CDA dominan ampliamente este segmento con US$ 126.988.750, equivalentes a 82,64% de la cartera en dólares. Su rendimiento promedio alcanza 6,54% con un plazo de 5 años. Los Bonos representan US$ 6.800.000 o 4,43% del total con una rentabilidad de 6% y un plazo promedio de 7 años.

Por su parte, la Caja y equivalentes suma US$ 19.880.369,90 y concentra 12,94% de la cartera en moneda estadounidense. El rendimiento de este componente es de 0,39%, significativamente inferior al de los demás instrumentos, aunque mantiene una disponibilidad inmediata de los recursos.

Composición del portafolio de Activos Financieros del IPS
Composición del portafolio de Activos Financieros del IPS

A modo de recapitular, ambas carteras muestran una estrategia con fuerte presencia de instrumentos de renta fija, especialmente CDA, que concentran casi 42% de las inversiones en guaraníes y más de 82% de las denominadas en dólares. A la vez, los Préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados aportan el rendimiento más elevado en moneda local, mientras que la liquidez mantiene retornos inferiores.

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En términos financieros, el portafolio combina activos con distintos niveles de rendimiento, liquidez y plazo. La cartera en guaraníes obtiene un rendimiento promedio superior al de la cartera en dólares, 8,84% frente a 5,72%, mientras que sus horizontes de inversión se mantienen relativamente cercanos, con 5 y 4 años, respectivamente.

La estructura evidencia así una aparente estrategia orientada a sostener retornos mediante instrumentos de plazo medio, acompañados por posiciones líquidas y activos de mayor duración.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones