Los CDA concentran el 41,79% de las inversiones en G. y el 82,64% en US$

Dentro de la cartera en guaraníes, los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) representan el principal componente. El monto invertido asciende a G. 7,479 billones, equivalente a 41,79% del total. Estos instrumentos presentan un rendimiento promedio de 9,67% y un plazo de 5 años, lo que los convierte en el principal eje de la estructura de inversiones en moneda local.

En segundo lugar aparecen los Bonos con G. 4,546 billones y una participación de 25,40%. Su rendimiento promedio es de 7,45% con un plazo de 7 años. A continuación se ubican los Préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados, que concentran G. 3,477 billones, equivalentes a 19,43% del portafolio. Este segmento registra la tasa de rendimiento más elevada entre los principales instrumentos en guaraníes con 11,26%, y un plazo promedio de ocho años.

La Caja y equivalentes representan G. 1,823 billones o 10,19% de la cartera con un rendimiento promedio de 5,33%. Por su naturaleza de alta liquidez, este componente registra un plazo promedio de cero años. Finalmente, los Títulos de crédito concentran G. 570.355 millones, equivalentes a 3,19% del total con un rendimiento de 5,60% y un plazo promedio de 20 años, el más extenso de la cartera.

Mientas que la composición en dólares estadounidenses es considerablemente menor en términos absolutos y presenta un grado de concentración todavía mayor. El portafolio total denominado en esta moneda alcanza US$ 153.669.119,90 con un rendimiento promedio ponderado de 5,72% y un plazo medio de 4 años.

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Los CDA dominan ampliamente este segmento con US$ 126.988.750, equivalentes a 82,64% de la cartera en dólares. Su rendimiento promedio alcanza 6,54% con un plazo de 5 años. Los Bonos representan US$ 6.800.000 o 4,43% del total con una rentabilidad de 6% y un plazo promedio de 7 años.

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Por su parte, la Caja y equivalentes suma US$ 19.880.369,90 y concentra 12,94% de la cartera en moneda estadounidense. El rendimiento de este componente es de 0,39%, significativamente inferior al de los demás instrumentos, aunque mantiene una disponibilidad inmediata de los recursos.

A modo de recapitular, ambas carteras muestran una estrategia con fuerte presencia de instrumentos de renta fija, especialmente CDA, que concentran casi 42% de las inversiones en guaraníes y más de 82% de las denominadas en dólares. A la vez, los Préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados aportan el rendimiento más elevado en moneda local, mientras que la liquidez mantiene retornos inferiores.

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En términos financieros, el portafolio combina activos con distintos niveles de rendimiento, liquidez y plazo. La cartera en guaraníes obtiene un rendimiento promedio superior al de la cartera en dólares, 8,84% frente a 5,72%, mientras que sus horizontes de inversión se mantienen relativamente cercanos, con 5 y 4 años, respectivamente.

La estructura evidencia así una aparente estrategia orientada a sostener retornos mediante instrumentos de plazo medio, acompañados por posiciones líquidas y activos de mayor duración.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones