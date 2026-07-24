Jubilación sin IPS: ¿Cuánto rinden los ahorros en CDA y qué saber antes de invertir?

Los ahorros en Certificado de Depósito de Ahorros (CDA) son instrumentos que permiten que una persona entregue su dinero a una entidad bancaria durante un plazo determinado y reciba, al finalizar el periodo acordado, el capital invertido más los intereses generados.

El analista financiero Augusto Fabrini junto con el economista Aníbal Insfrán compararon las condiciones vigentes en julio de 2026 y señalaron que los CDA continúan siendo una opción atractiva para quienes priorizan la seguridad, la previsibilidad y una inversión con funcionamiento sencillo.

“A diferencia de otros productos financieros, el CDA tiene una estructura conocida para la mayoría de los ahorristas ya que se define un monto inicial, un plazo de permanencia y una tasa de interés que determina cuánto dinero recibirá el inversor al vencimiento”, refirió Fabrini en entrevista a ABC Color.

Mientras que para el economista Insfrán, la popularidad de los CDA responde a que los bancos siguen siendo los principales intermediarios financieros del país y a que el mercado paraguayo todavía cuenta con pocos instrumentos de inversión alternativos que sean ampliamente conocidos por los ahorristas.

Ambos profesionales coincidieron en que los CDA emitidos por entidades financieras adheridas al sistema cuentan con la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central del Paraguay (BCP), bajo los límites previstos por la regulación.

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Tasas dependen del banco y plazo elegido

Los rendimientos ofrecidos por los bancos paraguayos varían según la entidad financiera, el monto colocado y el tiempo durante el cual permanecerá depositado el dinero.

En ese sentido Insfrán explicó que la rentabilidad de los CDA está vinculada principalmente a la liquidez del sistema financiero. “Cuando existe mucha liquidez, las tasas de interés tienden a bajar; cuando hay poca liquidez, las tasas suben”, señaló.

De acuerdo con Fabrini, las tasas nominales publicadas por las entidades pueden ubicarse entre 3% y 5% anual para plazos menores a un año, mientras que los depósitos con vencimientos superiores a doce meses pueden alcanzar rendimientos cercanos al 8% anual.

Algunas entidades ofrecen tasas de hasta 8,30% anual, dependiendo de las condiciones pactadas con el cliente. Por ese motivo, el analista recomienda comparar no solo la tasa ofrecida, sino también el plazo requerido, las condiciones de renovación y la posibilidad de disponer nuevamente del dinero.

En tanto que el economista explicó que la tasa de política monetaria del BCP funciona como una referencia para anticipar los movimientos de las tasas del sistema financiero. Si el BCP aumenta su tasa, es probable que los rendimientos ofrecidos por los CDA también acompañen esa tendencia; mientras que una reducción podría presionar las tasas hacia abajo.

¿Cuánto dinero se necesita para abrir un CDA?

El acceso a este instrumento depende de las condiciones establecidas por cada banco. En el mercado paraguayo, algunas entidades permiten iniciar una inversión desde aproximadamente G. 2 millones o G. 5 millones, mientras que para certificados en dólares los montos pueden comenzar desde alrededor de US$ 200 a US$ 10.000.

“Esto convierte al CDA en una alternativa utilizada tanto por pequeños ahorristas como por personas con mayor capacidad de inversión”, resaltó Fabrini.

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La principal ventaja: conocer desde el inicio cuánto se ganará

En esa línea el experto dijo, que uno de los atractivos del CDA es la previsibilidad. “Desde el momento en que se firma el contrato, el inversor conoce el plazo y la tasa acordada, lo que permite calcular el rendimiento esperado”, dijo Fabrini.

Sin embargo, dijo que esta característica también implica una menor disponibilidad inmediata del dinero. Explicó que en la mayoría de los casos, los fondos permanecen inmovilizados hasta la fecha de vencimiento.

“Algunos bancos permiten una cancelación anticipada, aunque pueden aplicar condiciones especiales, como una reducción de los intereses generados”, refirió.

Insfrán recomendó prestar especial atención cuando el monto invertido supera el límite cubierto por la garantía de depósitos. En esos casos, el ahorrista debe analizar con mayor profundidad la solvencia de la entidad financiera donde colocará sus recursos.

Seguridad y cobertura para los depósitos

Otro de los puntos, que se deben tener en cuenta dijo el especialista es que los CDA cuentan con el respaldo de una entidad bancaria y están alcanzados por el esquema de garantía de depósitos establecido por la normativa paraguaya, hasta el límite vigente.

No obstante, como cualquier inversión, sostuvo que existen factores que deben analizarse antes de tomar una decisión, como la inflación, las tasas de interés del mercado y las condiciones financieras de la entidad donde se realiza el depósito.

Por su parte Insfrán, refirió que la inflación actualmente no representa el principal factor de decisión para los CDA debido a que Paraguay mantiene niveles relativamente bajos de aumento de precios. Sin embargo, advirtió que en un escenario de inflación elevada, un certificado con tasa fija podría perder atractivo porque parte del rendimiento sería absorbido por la pérdida del poder adquisitivo.

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Impuestos: cuánto queda después de la rentabilidad

Los intereses generados por los CDA están alcanzados por el Impuesto a la Renta Personal (IRP). Actualmente, la retención aplicada ronda el 8,5% sobre los intereses obtenidos.

Por esta razón, el rendimiento anunciado por el banco no representa necesariamente el monto final que recibirá el inversor. El análisis debe considerar cuánto quedará después de descontar los impuestos correspondientes, refirió el analista.

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¿Para quién puede ser una alternativa el CDA?

Para Fabrini, el CDA puede resultar conveniente para personas que buscan una inversión sencilla, con un plazo definido y que no necesitan utilizar ese dinero durante el periodo acordado. “La elección de un instrumento financiero debe responder a la situación de cada ahorrista y no solamente a la tasa más elevada del mercado”.

En tanto que Insfrán consideró que los CDA suelen ajustarse mejor a perfiles conservadores, especialmente personas que priorizan preservar su capital y contar con una rentabilidad conocida.

En cambio, dijo que inversores jóvenes con “mayor tolerancia al riesgo podrían analizar una combinación con otros instrumentos, como bonos corporativos, acciones preferidas u otras alternativas con mayor potencial de retorno, concluyó.