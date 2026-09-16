IPS coloca más del 56% de CDA en G. y casi 60% en US$ en tres entidades

En guaraníes, Sudameris Bank SAECA concentra el mayor monto de CDA del IPS, con G. 1,60 billones, equivalente al 20,71% del total, a partir de cálculos realizados sobre los datos oficiales. En segundo lugar se ubica Ueno Bank SA con G. 1,58 billones, que representa otro 20,35%. Le siguen el Banco Nacional de Fomento con G. 1,18 billones y Banco Continental SAECA con G. 1,07 billones.

Solo Sudameris y Ueno reúnen así el 41,07% de la cartera de CDA en moneda nacional. Si se incorporan el BNF y Continental, las cuatro principales posiciones alcanzan el 70,17% del total. Al sumar Zeta Banco, que mantiene G. 788.000 millones, la concentración asciende al 80,34% en apenas cinco entidades.

El resto de la cartera presenta montos considerablemente menores, tal como se muestra en la infografía.

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El rendimiento promedio ponderado de los CDA en guaraníes alcanza 9,60%. Entre las tasas más elevadas aparecen Zeta Banco (11,45%); Ueno Bank (11,15%) y el Banco Nacional de Fomento (10,87%). El plazo promedio de la cartera se sitúa en torno a 5 años y un plazo residual de 1,54 años.

En dólares, el patrón de concentración es incluso más marcado. Ueno Bank lidera con US$ 27.427.000,00, equivalente al 21,60% del total. Zeta Banco posee US$ 25.700.000,00 o 20,24%, mientras que Banco Basa suma US$ 22.900.000,00, equivalente al 18,03%.

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Estas tres entidades concentran juntas el 59,87% de los CDA denominados en moneda estadounidense.

Si se agrega Banco Continental, con US$ 18.731.750,00, las cuatro mayores posiciones representan 74,62% de la cartera en dólares. Las cinco primeras, al incorporar Banco Familiar y sus US$ 10.000.000,00, alcanzan 82,49%.

El rendimiento promedio ponderado en dólares es de 6,54% con un plazo promedio cercano a 5 años. Ueno presenta el rendimiento más alto, con 7,39%, seguido por Zeta con 7,17% y Banco Basa con 7,08%.

La principal lectura crítica surge, por tanto, de la concentración por entidad. La cartera está diversificada entre varios bancos, pero gran parte de los recursos permanece acumulada en un número limitado de contrapartes.

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Esto resulta especialmente visible en dólares, donde tres entidades reúnen cerca de seis de cada diez dólares invertidos. Además, Ueno y Zeta tienen una presencia relevante en ambas monedas, lo que incrementa la exposición conjunta hacia los mismos emisores.

No obstante, los datos analizados puntualmente no incluyen los límites internos de inversión por entidad, políticas de diversificación ni parámetros regulatorios aplicados por el IPS, aunque sí permiten identificar un aspecto que merece seguimiento: el equilibrio entre rendimiento, calificación crediticia, plazo y distribución por contraparte, especialmente por tratarse de recursos previsionales que exigen una administración orientada tanto a la rentabilidad como a la preservación del capital.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.