IPS asume riesgos al concentrar más del 70% de sus CDA en pocos bancos

En guaraníes, la cartera registra un rendimiento promedio ponderado de 9,59%, con un plazo promedio de inversión cercano a 5 años; sin embargo, el plazo residual promedio se reduce a 1,61 años, lo que indica que una parte importante de los instrumentos se encuentra relativamente próxima a su vencimiento.

Esta característica abre una cuestión relevante hacia adelante: a medida que estos CDA venzan, el IPS deberá decidir bajo qué condiciones reinvierte un volumen considerable de recursos y cómo equilibra tasa, plazo y diversificación.

La primera señal que merece atención es la concentración por entidad financiera. Sudameris Bank concentra G. 1,605 billones; Ueno Bank G. 1,577 billones; el Banco Nacional de Fomento G. 1,185 billones; y Banco Continental G. 1,071 billones. En conjunto, estas cuatro entidades representan aproximadamente 70% de toda la cartera de CDA en guaraníes.

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La concentración también aparece en dólares. Del volumen total colocado, Ueno Bank concentra US$ 27.427.000; Zeta Banco, US$ 25.700.000; Banco Basa, US$ 22.900.000, y Continental, US$ 18.731.750. Estos cuatro bancos representan cerca del 75% de la cartera denominada en moneda estadounidense.

La diversificación existe en términos de cantidad de entidades, pero es considerablemente menor cuando se observa el peso efectivo de cada una dentro del portafolio.

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Las diferencias de rendimiento también resultan significativas. En guaraníes, las tasas van desde 5,77% en Banco Itaú hasta 11,45% en Zeta Banco. Ueno ofrece 11,15%, mientras que el BNF registra 10,87%.

Esto implica una brecha cercana a seis puntos porcentuales entre los extremos, aun cuando las calificaciones crediticias se ubican entre A y AAA. La información, por tanto, plantea la necesidad de evaluar si la remuneración obtenida guarda una relación adecuada con el riesgo, el plazo y la concentración asumidos en cada institución.

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En dólares, el rendimiento promedio ponderado baja a 6,54%, con tasas que oscilan entre 3,60% en Itaú y 7,39% en Ueno. La diferencia de 3,05 puntos porcentuales frente al rendimiento promedio de los CDA en guaraníes no implica por sí sola que una moneda resulte más conveniente: la comparación debe incorporar la exposición cambiaria y las características de cada instrumento.

Los datos oficiales muestran una cartera que logra retornos relevantes y cuenta con entidades de distintas calificaciones, pero también revela una elevada concentración de recursos en un grupo reducido de bancos.

Para una institución como el IPS, el rendimiento no debería constituir el único indicador de éxito. La administración de estos fondos exige mantener bajo permanente evaluación la combinación entre rentabilidad, seguridad, liquidez, diversificación y vencimientos, especialmente ante el volumen de recursos que deberá ser renovado en los próximos años.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones