PGN 2027: Orué sostiene que Paraguay tiene al menos 10 años antes de debatir una suba de impuestos

Paraguay dispone de al menos 10 años antes de empezar a debatir una suba de las tasas impositivas, según sostuvo el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, el lunes ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP). Su postura fue que el Estado debe aprovechar ese plazo para corregir sus problemas de gasto y cobrar los impuestos que hoy deja de percibir.

El funcionario expuso este criterio ante una consulta del diputado Raúl Benítez. Aunque dejó abierta la posibilidad de una reforma futura, descartó que este sea el momento para elevar el IVA o el impuesto a la renta. “Nuestra posición política es no aumentar ahora”, expresó.

Lea más: PGN 2027: DNIT proyecta recaudar 14,3% más y advierte sobre la baja del dólar

¿Qué se debe corregir antes de la suba de impuestos?

El horizonte que mencionó Orué corresponde al momento en que, a su criterio, durante ese período, se debería corregir el gasto fiscal y los problemas de la Caja Fiscal. Dijo que los debates ahora se deben centrar en la mejora del uso del dinero público, para que “la ciudadanía perciba resultados en los servicios que recibe en salud, educación y seguridad”.

Reafirmó que su planteamiento apunta a que el Estado debe revisar cómo administra sus recursos antes de pedir un mayor aporte a los contribuyentes.

“Más adelante cuando se corrija todo y se logre esa ansiada mejora de la calidad del gasto ahí podremos discutir una reforma tributaria de suba de impuestos mínimos. Pero ahora lo importante es que disminuyamos o eliminemos el gasto tributario”, reiteró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gasto tributario: Orué identifica US$ 900 millones para revisar

Como alternativa a una suba general de tasas, el director de la DNIT puso el foco en el gasto tributario, es decir, los recursos que el Estado deja de recaudar por beneficios como las exenciones.

Orué situó ese monto en US$ 900 millones y sostuvo que una revisión podría permitir el cobro de una parte. Mencionó posibilidades de hasta US$ 300 millones, según lo que el país decida.

Su propuesta fue revisar los tratamientos que permiten pagar menos impuestos y evaluar cuáles deben continuar. No planteó que todo ese dinero ingresaría de inmediato a las arcas públicas. “Creo que ahí vamos a poder empezar a mantener el sistema tributario bajo, sencillo, pero cobrar lo que hoy no cobramos”, afirmó.

Lea más: PGN 2027: DNIT propone aplicar IVA a autos híbridos y eléctricos e insiste en regular reservas de utilidades empresariales

IVA e impuesto a la renta: la DNIT busca más recaudación sin una suba

Orué defendió la formalización como una vía para aumentar los ingresos del Estado. El objetivo es que más personas y empresas cumplan sus obligaciones tributarias, con reglas fáciles de entender.

“Yo creo que no debemos tocar nuestra base tributaria y no debemos cometer los errores que cometieron otros países relacionados a su presión tributaria”, resaltó.

También sostuvo que el crecimiento económico puede elevar la recaudación. Bajo ese criterio, pidió apostar a la inversión extranjera y a la seguridad jurídica.

Como parte de las acciones de control, mencionó el intercambio de información tributaria con otros países y una mayor extensión de la facturación electrónica. Estas herramientas permiten verificar operaciones y detectar impuestos que no se pagaron.

Lea más: Así avanzan las exportaciones de la maquila paraguaya en 2026

Exenciones y maquila: qué propone revisar Orué

El titular de la DNIT citó a la maquila como un ejemplo de los regímenes que, a su juicio, merecen una revisión. Explicó que su aprobación respondió a un contexto tributario distinto al actual y contrastó aquel escenario con una tasa del 10% en el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE).

Aclaró que su planteamiento no fue eliminar el régimen. Propuso examinar algunas tasas y condiciones para determinar si existe espacio para recaudar más. Su posición dijo es preservar un sistema de impuestos bajos, pero revisando beneficios que, según su evaluación, podrían haber cumplido su propósito.

Lea más: Crisis de confianza en BCP: economista insta a la transparencia y a cambios en la conducción del ente regulador

Menos IVA no siempre implica precios más bajos, según Orué

Para explicar sus reparos sobre ciertos beneficios fiscales, Orué recordó la reducción del IVA durante la pandemia, cuando era viceministro de Tributación.

Según relató, la medida buscó una baja de precios que no llegó al consumidor. “Esa reducción que hicimos del IVA no bajó los precios, solamente le benefició a cierto sector, a cierto grupo”, concluyó.

Lea más: Energía: ¿qué pasaría si una crisis hídrica golpeara al río Paraná?