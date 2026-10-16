Caja Fiscal: “Reforma parche” no frena déficit que sigue avanzando

La Caja de Jubilaciones del sector público conocida también como Caja Fiscal sigue acumulando déficit a pesar de ajustes recientes aplicados en el sistema, según se puede apreciar en el reciente informe publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Al mes de setiembre último el saldo de las jubilaciones arrojó un déficit de G. 1,864 billones que al cambio actual rondan los US$ 310 millones (en nueve meses).

Detallando por mes, del informe se extrae que los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, totalizaron en setiembre último G. 359.404 millones frente a los egresos que en el mismo mes sumaron G. 552.565 millones. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo en el octavo mes del año fue de G. 193.161 millones (US$ 32 millones), saldo rojo que surge porque los aportes no cubren totalmente los egresos. Del reporte se desprende que en setiembre incrementó levemente este déficit comparado a agosto cuando alcanzó G. 174.431 millones, en julio alcanzó G. 177.735 millones y de junio de este año llegó a G. 207.773 millones.

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Saldo acumulado y comparado

En tanto que en el acumulado entre enero y setiembre del presente año, los aportes al fondo totalizaron G. 2,926 billones, mientras que los egresos alcanzaron G. 4,79 billones, lo que equivale a una diferencia del 39% que en término de valores alcanzó G. 1,824 billones (US$ 310 millones al cambio actual) que es financiado mes a mes con recursos estatales, o sea con nuestros impuestos.

Además se observa que el porcentaje de variación o diferencia acumulada se mantuvo con respecto a agosto (39%), aunque se redujo con respecto a julio (40%), junio (42%) y mayo (43%), y esto estaría explicado en parte, por los ajustes realizados recientemente a la ley. Al desagregar por jornada, se mantiene en US$ 1,1 millones, el déficit que genera cada día.

En cuanto al comparativo anual, se observa que se mantiene el monto respecto al mismo periodo del año pasado cuando el saldo rojo hasta setiembre del 2025 llegaba a G. 1,8 billones (US$ 255 millones cuando el tipo de cambio estaba en G. 7.050). Sin embargo, por la baja del tipo de cambio, el valor del déficit en dólares aumentó en 22% en el mismo periodo comparado en un año.

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La entidad es administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF, que cuenta con 242.141 funcionarios activos aportantes, tiene registrados a 74.384 jubilados y 12.459 pensionados.

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Déficit por sectores

Según los datos oficiales, militares, policías, magisterio y docentes universitarios representaron los sectores deficitarios con una diferencia del 72%, 58%, 45% y 17% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos al mes de setiembre último. En el caso de los militares, sus ingresos en nueve meses sumaron G. 201.835 millones, mientras que sus gastos G. 714.919 millones, lo que arrojó una diferencia negativa de G. 513.414 millones.

Por otra parte, los policías sumaron aportes por G. 378.549 millones, y sus egresos fueron por G. 921.752 millones, que arrojó una diferencia negativa de G. 543.203 millones. Con respecto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 1.081.219 millones, pero sus gastos llegaron a G. 1.983.156 millones, que generó también un saldo rojo de G. 901.937 millones, lo que explica el 50% del resultado deficitario de la Caja al noveno mes del año del 2026.

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Leve impacto de la reforma parche

El saldo rojo de la Caja Fiscal todavía sigue arrastrando un volumen importante dentro del Presupuesto, lo que evidencia la poca incidencia que tuvo la reciente Ley 7633 de Reforma de la Caja de Jubilaciones del Sector Público, que en principio pretendía un impacto del 60% en el resultado deficitario.

Sin embargo, con los ajustes introducidos en el Congreso por presión de los afiliados, principalmente de los docentes, la propuesta se flexibilizó y se espera que el impacto en el déficit finalmente sea inferior al 40%.Esto debido a que el proyecto que presentó el Ejecutivo inicialmente sufrió modificaciones en el Congreso por la presión de docentes, donde se negoció una “reforma light” o parche que solo empujaría el problema hacia adelante.

La ley de reforma promulgada por Peña en marzo de este año y que está en vigencia desde abril tuvo varias críticas desde distintos sectores debido a que era una reforma esencial para equilibrar las finanzas públicas y largamente esperada.