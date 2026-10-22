Puente de la Bioceánica entra en la recta final con US$ 103 millones de Itaipú

Itaipú publicó que, de acuerdo con las informaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), organismo ejecutor de la obra del Puente de la Bioceánica, en el territorio brasileño las cuadrillas instalan plataformas para el retensado de los tirantes (cables que sostienen el tablero y están conectados a los mástiles).

Además, están colocando un tubo telescópico en el lado izquierdo del P14 e inyectan lechada en las vainas de postensado del vano central, a fin de proteger los elementos de acero.

En el lado paraguayo, las tareas comprenden la construcción de cordones de hormigón a ambos lados del tramo lateral entre las dovelas D1′ y D21′, mientras prosiguen el montaje de estructuras auxiliares para ajustar los cables de sostenimiento y la instalación de electroductos debajo de la ciclovía del viaducto de acceso.

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En paralelo, se realiza el desmontaje de andamios y las terminaciones en los lados izquierdo y derecho de los mástiles P13, correspondientes al tramo 3, junto con la ejecución de pilotes destinados a la colocación de barandas peatonales en la rampa de acceso vial, para completar los elementos de seguridad previstos, reporta la binacional que financia esta obra.

El puente tendrá 1.294 metros de longitud, incluidos 632 metros de estructura atirantada y un vano principal de 350 metros. Su diseño permitirá mantener la navegabilidad del río Paraguay y facilitar el paso de embarcaciones de gran porte sin interrumpir el transporte fluvial.

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Esta infraestructura forma parte del Corredor Vial Bioceánico, que conectará los puertos brasileños del Atlántico con las terminales chilenas del Pacífico a través de Paraguay y Argentina, ampliando las alternativas para el traslado de mercancías y la integración comercial entre los cuatro países.

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Para el territorio nacional, la obra representa una oportunidad de fortalecer su posición como centro logístico multimodal, dinamizar la economía chaqueña y favorecer el desarrollo de actividades vinculadas al transporte, los servicios y el intercambio de productos con los mercados internacionales.

Inversión y ejecución

El emprendimiento contempla una inversión de G. 684.615.904.566, equivalente a unos US$ 103 millones, financiada con recursos de Itaipú, bajo la ejecución del MOPC.

Los trabajos están a cargo del Consorcio Binacional PYBRA, integrado por Tecnoedil S.A., Paulitec Construções y Construtora Cidade Ltda., mientras que la fiscalización corresponde al Consorcio Prointec.