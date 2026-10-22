“Una vida dedicada a la verdad”: Defensoría del Pueblo rinde homenaje a Rogelio Goiburú por su incansable lucha

La Defensoría del Pueblo entregó la Resolución de Cobro como Víctima de la Dictadura al doctor Agustín Goiburú. El acto incluyó una placa de reconocimiento por su incansable trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

En este sentido, destacan desde la institución que este homenaje es para una vida entera dedicada a la verdad y a la dignidad de quienes sufrieron el régimen.

Lea más: Cementerio del Este: se inician excavaciones en busca de los restos del Dr. Agustín Goiburú

“Esta entrega no es solamente el cumplimiento de una resolución, sino también un reconocimiento a una vida dedicada a la verdad”, expresó el Defensor del Pueblo, Rafael Ávila Macke, durante el emotivo encuentro.

Un dolor convertido en causa colectiva

El doctor Rogelio Goiburú es el hijo del doctor Agustín Goiburú, detenido y desaparecido en 1977. Ese profundo dolor personal se transformó rápidamente en una causa social y colectiva para todo el Paraguay.

Así mismo, la institución destaca que durante más de cuatro décadas, su labor ha mantenido viva una premisa fundamental para la democracia nacional. Su trabajo demuestra firmemente que no puede haber justicia sin verdad ni futuro sin memoria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como director de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, encabeza la búsqueda de compatriotas desaparecidos. Su objetivo central es organizar el sistema nacional de localización e identificación de víctimas.

Búsqueda incansable en el Cementerio del Este

El pasado 12 de octubre iniciaron las excavaciones en el Cementerio del Este de Asunción buscan hallar los restos de su padre. Los trabajos son coordinados por la Dirección de Memoria Histórica bajo estrictos protocolos científicos.

El operativo se basa en testimonios clave que señalan la existencia de un posible entierro clandestino. Diversas declaraciones indicaron el traslado de un cajón sospechoso hasta ese lugar específico de la capital.

Lea más: Video: continúan las excavaciones en busca de los restos del Dr. Agustín Goiburú

“La búsqueda también pretende contribuir a la localización de otras víctimas de la dictadura y dar respuestas a las familias que aún desconocen el destino de sus seres queridos”, destacaron los equipos técnicos.

Reparación y compromiso con la historia

El Estado paraguayo había destinado un fondo inicial de trescientos millones de guaraníes para potenciar estos trabajos de excavación. Este presupuesto permite sostener las tareas logísticas y científicas necesarias en el terreno.

Cada hallazgo óseo requiere complejos análisis laboratoriales para lograr identificaciones fehacientes y científicamente comprobables. El proceso busca sanar heridas históricas abiertas durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Estas acciones reafirman el compromiso institucional con los derechos humanos y las obligaciones pendientes del Estado. La memoria histórica sigue siendo un pilar indispensable para consolidar la democracia en el país.