Video: continúan las excavaciones en busca de los restos del Dr. Agustín Goiburú

Con tecnología de punta importada de Estados Unidos y el apoyo de expertos internacionales, la Dirección de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia encabeza una nueva fase de trabajos en el Cementerio del Este. En este sitio, las investigaciones y el cruce de documentos del Archivo del Terror señalan la posible existencia de fosas comunes con víctimas del régimen y del criminal Operativo Cóndor.

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Una búsqueda de casi medio siglo

El Dr. Agustín Goiburú fue secuestrado en 1977 en la República Argentina en el marco del Operativo Cóndor, la red de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Tras su captura, fue trasladado clandestinamente a Paraguay e ingresado al Departamento de Investigaciones de la Policía en Asunción, lugar donde se le perdió el rastro definitivamente.

Desde entonces, su familia y allegados han mantenido una causa ininterrumpida contra la impunidad. En esta oportunidad, los trabajos cuentan con el despliegue de equipos tecnológicos de alta precisión traídos desde Estados Unidos y la colaboración de especialistas extranjeros.

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Las labores en campo están siendo monitoreadas por el Dr. Rogelio Goiburú, hijo del médico desaparecido y actual titular de la Dirección de Memoria Histórica, junto a un equipo multidisciplinario que busca dar respuestas no solo a su familia, sino a decenas de hogares paraguayos cuyos seres queridos fueron víctimas de la represión militar.