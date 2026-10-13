Nacionales
13 de octubre de 2026 - 09:39

Video: continúan las excavaciones en busca de los restos del Dr. Agustín Goiburú

La Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia dio inicio al segundo día de búsqueda e identificación de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Las labores de excavación que se desarrollan en el cementerio del Este, centran sus esfuerzos en hallar los restos del médico y opositor al régimen; Dr. Agustín Goiburú.

Por ABC Color
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Con tecnología de punta importada de Estados Unidos y el apoyo de expertos internacionales, la Dirección de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia encabeza una nueva fase de trabajos en el Cementerio del Este. En este sitio, las investigaciones y el cruce de documentos del Archivo del Terror señalan la posible existencia de fosas comunes con víctimas del régimen y del criminal Operativo Cóndor.

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Una búsqueda de casi medio siglo

El Dr. Agustín Goiburú fue secuestrado en 1977 en la República Argentina en el marco del Operativo Cóndor, la red de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Tras su captura, fue trasladado clandestinamente a Paraguay e ingresado al Departamento de Investigaciones de la Policía en Asunción, lugar donde se le perdió el rastro definitivamente.

Un equipo de especialistas inició las excavaciones en un cementerio de la capital de Paraguay, Asunción, en busca de los restos de Agustín Goiburú. EFE/ Juan Pablo Pino
Un equipo de especialistas inició las excavaciones en un cementerio de la capital de Paraguay, Asunción, en busca de los restos de Agustín Goiburú. EFE/ Juan Pablo Pino

Desde entonces, su familia y allegados han mantenido una causa ininterrumpida contra la impunidad. En esta oportunidad, los trabajos cuentan con el despliegue de equipos tecnológicos de alta precisión traídos desde Estados Unidos y la colaboración de especialistas extranjeros.

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Las labores en campo están siendo monitoreadas por el Dr. Rogelio Goiburú, hijo del médico desaparecido y actual titular de la Dirección de Memoria Histórica, junto a un equipo multidisciplinario que busca dar respuestas no solo a su familia, sino a decenas de hogares paraguayos cuyos seres queridos fueron víctimas de la represión militar.