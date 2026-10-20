PGN 2027: Justicia pide US$ 14 millones más y advierte sobre falta de espacio en cárceles

El Ministerio de Justicia (MJ) prevé un presupuesto de G. 683.758 millones (US$ 105,9 millones) para el año que viene, con un incremento de G. 92.035 millones (US$ 14,3 millones) frente al monto aprobado para 2026.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora defendió la propuesta ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) y advirtió que la capacidad penitenciaria resulta insuficiente. El proyecto contempla más recursos para salarios y servicios básicos, pero reduce la inversión física.

La propuesta presentada por el MJ ante la CBP asciende a G. 683.758 millones (US$ 105,9 millones calculado a un dólar a G. 6.458 que es el presupuestado en el PGN 2027) para el ejercicio fiscal 2027. El monto supera en 15,55% los G. 591.723 millones aprobados para 2026.

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Presión en cárceles: población llegará a 21.000 este 2026

La defensa del presupuesto tuvo como eje la presión sobre las cárceles. Según el diagnóstico expuesto por el ministro, la capacidad de alojamiento ronda las 14.000 personas, mientras que la población penitenciaria podría alcanzar las 21.000 antes del cierre de 2026.

Nicora vinculó el gasto penitenciario con las condiciones en que los internos regresan a la sociedad. “La pregunta es ¿queremos que vuelvan peor, queremos que vuelvan iguales o queremos que vuelvan con herramientas para no volver a delinquir?”, expresó.

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Justicia solicita más recursos para salarios y servicios básicos

Los servicios personales (salarios) concentran G. 387.997 millones, el 56,74% del proyecto para 2027. Este rubro cubre las remuneraciones del personal y supera en G. 42.512 millones, el presupuesto aprobado para 2026. La presentación atribuye el aumento a la equiparación salarial de los agentes penitenciarios permanentes y contratados.

El mayor incremento en términos absolutos corresponde a los servicios no personales (recursos para el sector operativo, conservación y mantenimiento). La propuesta eleva esta partida de G. 83.806 millones a G. 136.479 millones, una diferencia de G. 52.672 millones, equivalente al 63% según el cuadro expuesto por el titular del Ministerio de Justicia.

Nicora explicó que este ajuste busca saldar deudas históricas con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). En su exposición inicial no precisó cuánto adeuda a cada entidad. “No podemos nosotros seguir preocupados si nos van a cortar o no el agua en las penitenciarías”, afirmó.

Por su parte, el rubro de bienes de consumo e insumos pasa de G. 74.899 millones a G. 92.197 millones. La presentación vincula esta partida con los alimentos para las personas privadas de libertad.

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La inversión física baja 24% en el proyecto para 2027

El aumento del presupuesto total no alcanza a todos los rubros. La inversión física cae de G. 82.796 millones en 2026 a G. 62.804 millones para 2027. La reducción es de G. 19.991 millones, equivalente al 24% según la presentación.

Este recorte aparece en una propuesta que también expone necesidades de infraestructura y equipamiento. Nicora sostuvo que la apertura de establecimientos exige recursos para su operación diaria, además del dinero que requiere su construcción.

Entre los planes tecnológicos, el documento describe una inversión de US$ 7,03 millones para modernizar las redes informáticas y la videovigilancia de 18 penitenciarías y la sede central. También incluye equipos para detectar celulares que ingresan de forma irregular a las cárceles.

El ministro explicó que estos dispositivos permitirían identificar teléfonos y facilitar las requisas. La propuesta incorpora, además, US$ 2,02 millones para equipamiento táctico y movilidad del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP).

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Prisión preventiva alcanza al 61% de la población penitenciaria

Según los datos expuestos por el ministro al corte del 30 de septiembre de 2026 se registra 20.127 personas privadas de libertad. De ese total, 12.246 están procesadas y 7.881 tienen condena. Las personas con procesos abiertos representan el 61%.

Este dato muestra que la mayoría permanece en el sistema penitenciario sin una sentencia condenatoria. Nicora sostuvo que el ministerio debe cubrir sus necesidades durante la reclusión, aunque su situación judicial todavía no esté resuelta.

Para reducir la presión sobre las cárceles, el ministro mencionó el uso de tobilleras electrónicas y anticipó una propuesta para recurrir a teléfonos celulares como apoyo al control de la prisión domiciliaria en 2027.

La presentación también plantea una mayor coordinación con los actores del sistema de justicia para aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva.

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Nuevas cárceles en Emboscada y Minga Guazú: proyectos por US$ 33 millones

Como respuesta a la falta de espacio, Justicia expuso dos proyectos penitenciarios con un costo conjunto de US$ 33 millones.

El centro previsto en la localidad de Emboscada tendría capacidad para 1.200 hombres procesados de alto perfil, con un costo de US$ 22 millones. El de Minga Guazú alojaría a 600 hombres y requeriría US$ 11 millones.

Nicora explicó que el establecimiento proyectado en Alto Paraná permitiría contar con un lugar para las personas con prisión preventiva ante el eventual cierre de la cárcel de Ciudad del Este. La actual penitenciaría de la localidad de Minga Guazú está destinada a personas condenadas.

Los montos aparecen como costos de los proyectos. La exposición no precisa qué parte de esas obras cuenta con financiamiento dentro del presupuesto propuesto para 2027.

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Justicia plantea incorporar personal para las penitenciarías

El cuadro de necesidades para los nuevos centros detalla un pedido de 300 agentes penitenciarios y 105 funcionarios de apoyo. El costo anual previsto, con remuneraciones y seguro de salud, asciende a G. 25.434 millones.

En otro apartado, el ministerio propone un grupo especial de 180 agentes para responder a motines y situaciones de alto riesgo. Esta necesidad adicional representa G. 12.456 millones por año.

Nicora defendió la selección por concurso y la capacitación del personal como condiciones para sostener los cambios dentro de las cárceles. “El que aprieta el botoncito o el que abre la puerta finalmente es un ser humano”, concluyó.

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