Acuerdo entre empresa estadounidense y la Itaipú: ¿qué tan beneficioso sería?

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer los detalles de los acuerdos con nuestro país durante la visita de tres días realizada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, a Paraguay.

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Uno de esos acuerdos involucra a la empresa estadounidense Crusoe y la firma nacional Araico, las cuales firmaron un acuerdo de colaboración para construir una “infraestructura de superinteligencia de alto rendimiento” alimentada por la Itaipú a través de la ANDE y con una tarifa preferencial.

Adolfo Villalba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), detalló que, luego de hablar con el titular del ente, Miguel Báez, se les informó que se trata de un contrato a largo plazo de 280 meses o 15 años, con la desarrolladora nacional.

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“Es la primera vez que la ANDE firma un contrato de este tipo a tan largo plazo. El acuerdo comenzaría con una provisión inicial de 6 megavatios el primer año, subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 280 megavatios. Si en el futuro una empresa de esta envergadura requiriera 1.000 megavatios, la ANDE no dispondría de esa infraestructura y la empresa tendría que generar su propia energía”, alertó el sindicalista.

Tarifa especial

Villalba agregó que el precio inicial acordado es de 48 dólares por megavatio (aunque en una etapa inicial se manejaba que sería de 45 dólares). Este monto, por ahora, cubre los costos de la ANDE e incluye un reajuste del 2,5% anual de acuerdo con la inflación de Estados Unidos, además de una revisión de la tarifa integral según el costo medio de generación aproximadamente cada dos años.

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“Si bien cumple con la Ley 966 y protege a la ANDE a lo largo de los años, no sabría decir si es lo óptimo, ya que con la cantidad de ofertas que tiene la ANDE quizás se podría haber sacado más provecho”, refirió el sindicalista.

Justamente atendiendo a la poca información provista sobre este acuerdo, es que este gremio sindical se manifestará la próxima semana. “Nos movilizaremos porque no tenemos información clara sobre lo que se está negociando respecto a la tarifa prevista por Itaipú y qué le espera a la ANDE el próximo año”, recalcó. Además, exigen la reposición de los fondos recortados en el presupuesto institucional.

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La ANDE paga demás, dicen

El sindicalista refirió que la ANDE termina pagando de más a Itaipú. Calculan que se trata de unos 380 millones de dólares adicionales en lugar de los 9 dólares que estipula el tratado de Itaipú. Los trabajadores denuncian que esa diferencia va al Ministerio de Economía en lugar de destinarse a las inversiones que la ANDE necesita para crecer.

“La ANDE necesita con desesperación recursos para ampliar su infraestructura. Actualmente el país crece muy rápidamente y la capacidad máxima de uso a nivel nacional ronda los 5700 megavatios, por lo que se requieren recursos e inversiones para poder aprovechar toda la energía disponible de Itaipú”, refirió Villalba en comunicación con Cardinal.

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“Como sindicato y como empresa pública, exigimos que todo se socialice y se transparente. Es fundamental que la ciudadanía y los trabajadores conozcan los detalles de los acuerdos, los precios y las condiciones para garantizar que beneficien al país y no se manejen a espaldas de la gente”, finalizó Villalba.