Araico pagaría a la ANDE US$ 45 MWh para su centro de IA con inversión de US$ 12.000 millones

Alejandro Zuccolillo, inversionista paraguayo y directivo de Araico Corporation, aseguró en una entrevista con ABC que el contrato con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) está “bien avanzado” y “ya estamos listos para firmar”. Consultado por la fecha, fue categórico: “Es inminente la firma del contrato”. Se trata del suministro para el campus de inteligencia artificial conocido como Iguazú AI City, que proyecta una inversión de US$ 12.000 millones en Yguazú, Alto Paraná.

Según explicó, el acuerdo contempla el pago de la tarifa técnica de la ANDE, que hoy es de US$ 44, en US$ 45 en 220 kV durante la etapa inicial. Cada año se ajustaría en un 2,5% o según la inflación estadounidense, si esta fuera mayor. “La seguridad energética que tiene la ANDE es que todos los años va a tener un ajuste tarifario y esa tarifa va a terminar por encima de los 70 dólares”, afirmó.

Zuccolillo explicó que esa tarifa le permitiría a la ANDE invertir en nuevas fuentes de generación. Agregó que, al estar conectados directamente a la subestación principal que sale de Itaipú, no se necesita de una inversión adicional en transmisión. Además, resaltó que se trata de la subestación con menor pérdida operativa para la empresa estatal.

Además, aseguró que Araico pagará un 50% más que la industria paraguaya y una tarifa “muy superior” a la que Brasil paga al Paraguay por la energía paraguaya de Itaipú.

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¿Hay o no hay tarifa?

Ante la postura de la ANDE, que sostiene que hoy no existe una tarifa para este tipo de consumo y que solo rige el pliego 21, Zuccolillo respondió que la estatal sí tiene una: la de criptominería, de US$ 44. Esa tarifa vence en diciembre de 2027 y no tiene ajuste. Sin embargo, ni la tarifa de cripto ni la industrial del pliego 21, de US$ 35, serán utilizados por Araico. “No hay ningún riesgo para la ANDE con la tarifa que nosotros planteamos”, señaló.

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Admitió que hoy Araico entra en el grupo de consumo de criptominería porque “todavía no existe” una categoría para data centers de infraestructura de inteligencia artificial. Pero marcó distancia. Señaló que esta inversión es 50 veces mayor por megavatio que la de una minera de criptomonedas, por lo que requieren previsibilidad tarifaria en el tiempo.

Para oficializar el contrato no haría falta un decreto presidencial, según el empresario, sino una resolución de la ANDE, que es la que crea los pliegos tarifarios. Como ejemplo citó la tarifa de criptominería, y atribuyó esa potestad a la ley 194.

ABC intentó comunicarse con el presidente de la ANDE, Ing. Miguel Báez, para consultarle sobre la tarifa y la negociación con esta nueva industria tecnológica, sobre todo considerando que está también la cuestión de la tarifa con Atome sin resolverse. Como en todas las otras ocasiones, el titular de la empresa estatal ignoró nuestras consultas.

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Tres etapas hasta 2029

La primera etapa, de 6 MW, se entregará en diciembre de 2026. La segunda está prevista para el segundo trimestre de 2028, con unos 130 MW de energía. La tercera tendría las mismas dimensiones y se ejecutaría en 2029. Zuccolillo explicó que, una vez entregada la primera etapa y con la aprobación del cliente, tienen 12 meses para la siguiente.

Las dos etapas posteriores demandarán US$ 5.500 millones cada una. Después, según dijo, prevén incorporar fuentes privadas de generación para ampliar la capacidad. Su objetivo es ser “el mejor cliente para la ANDE” y, a la vez, “crear el mercado de generación privada de energía en Paraguay”.

En total, el proyecto necesitaría unos 280 MW. Zuccolillo lo comparó con los 1.300 MW de criptominería que la ANDE vende hoy a este grupo de consumo y que, según sostuvo, se descontinuarían el 31 de diciembre de 2027.

Respecto de los inversionistas, mencionó a un grupo de capitales paraguayos, latinoamericanos y estadounidenses, entre ellos el grupo de Mercado Libre y Nubank. El principal, dijo, es el fondo estadounidense Founders Fund, el “inversor ancla”. Por confidencialidad, no precisó los porcentajes de cada uno.

Zuccolillo advirtió que Paraguay tiene “una ventana de oportunidad muy pequeña”. Afirmó que los data centers de nube de la región se instalaron en Brasil y que hoy están “a semanas” de que ocurra lo mismo con los de IA. El riesgo, explicó, es seguir cediendo energía a Brasil para que luego la revenda al Paraguay “en forma de capacidad de cómputo”. A su criterio, detrás vendrían industrias de componentes eléctricos, computadoras, semiconductores, cables y generadores.

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El proyecto de Limpio

Consultado por la electrointensiva REM Energías del Paraguay S.A. que él, junto con otros inversionistas, iniciaron en Limpio, dijo que “se está entregando ahora”, el horno empieza a operar esta semana. Allí tienen contratados 27 MW de la ANDE en la etapa inicial, bajo el pliego 21, a US$ 35. Hay etapas adicionales “en proceso de trabajo”. Mencionó que una posible vinculación con Yguazú sería la fabricación de semiconductores, objetivo de la segunda etapa.

En marzo de 2025, cuando se dio la palada inicial de la planta de REM, sus responsables hablaron de 40 MW de consumo y un potencial de hasta 100 MW, con una inversión inicial de US$ 40 millones y la meta de producir 45.000 toneladas anuales de ferrosilicio.