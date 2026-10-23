Oportunidad laboral: Más de 11.000 se presentaron por cupos en la DNIT

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) culminó el periodo de recepción de postulaciones del Concurso Público de Ingreso de Personas (CPIEP 2026), desarrollado del 15 al 21 de octubre de 2026, con mas de 11.000 postulaciones, distribuidas entre 38 perfiles de puestos convocados a nivel nacional, para cubrir 405 vacancias autorizadas, informaron desde la institución.

María Paz Domínguez, jefa del Departamento de Selección, Evaluación y Carrera de la DNIT destacó que la importante participación registrada refleja el interés de la ciudadanía en acceder a oportunidades laborales dentro de la institución, mediante un proceso de selección basado en los requisitos y criterios establecidos en las bases y condiciones del concurso.

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Gestión Aduanera y de Impuestos Interno, entre los puestos con mayor demanda

En lo que respecta a los puestos de mayor demanda, son aquellos vinculados a las áreas de ingresos tributarios y gestión aduanera, que justamente concentraron la mayor cantidad de postulaciones, especialmente aquellos con asiento en Asunción, detalló Domínguez.

Entre los perfiles con mayor participación se destacan justamente: Asistente y Profesional Junior de Ingresos Tributarios – GGA, Asunción con mas de 1.000 postulaciones en cada puesto.

Por su parte, para asistente de Ingresos Tributarios – GGII, Asunción se registraron más de 1.000 postulaciones y para profesional Junior de Ingresos Tributarios – GGII se registraron más de 800 postulaciones.

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Para asistente de apoyo y gestión documental – GGA, Asunción, se registraron más de 850 postulaciones.

María Paz Domínguez mencionó también que se registró una participación significativa en perfiles de apoyo a la gestión estratégica, administración, talento humano y otras áreas técnicas y de apoyo institucional.

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Recepción de postulaciones

La funcionaria de la DNIT mencionó que concluida la recepción de postulaciones, el equipo técnico de apoyo iniciará el análisis documental de las carpetas presentadas, verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para cada perfil de puesto.

Posteriormente, explicó que el proceso contempla las siguientes etapas:

Evaluación documental y publicación de resultados preliminares: Que contempla la identificación de postulaciones admitidas y no admitidas, conforme a las bases y condiciones.

Evaluación de conocimientos específicos : Que contempla la aplicación de pruebas relacionadas con las funciones y competencias técnicas de los puestos convocados. Esta evaluación tendrá carácter eliminatorio, mencionó.

Evaluación psicotécnica : Esta etapa contempla la aplicación de instrumentos orientados a evaluar aptitudes y capacidades requeridas para el desempeño de los puestos.

Entrevistas de evaluación: valoración de competencias y otros aspectos establecidos para cada perfil, incluida la evaluación del idioma guaraní, cuando corresponda.

Consolidación de resultados: elaboración y publicación de los resultados conforme a los procedimientos y disposiciones aplicables al concurso.

Explicó también que en cuanto a las fechas, lugares y demás indicaciones correspondientes a cada etapa serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales habilitados para el proceso.

María Paz Domínguez detalló finalmente que la cobertura de estas vacancias permitirá fortalecer los procesos de recaudación y control, optimizar los servicios brindados a los contribuyentes y usuarios del comercio exterior.