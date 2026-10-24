Ministerio del Trabajo ofrece trabajo: estas son las vacancias, salarios y requisitos

El MTESS abrió el concurso público para cubrir un total de 18 vacancias laborales con las que cuenta actualmente la institución.

Las vacancias disponibles son las siguientes:

10 puestos para profesionales de fiscalización laboral junior .

2 puestos para profesionales de orientación social laboral junior .

3 puestos para abogados laboralistas junior para Capital, Boquerón y Presidente Hayes .

1 puesto para economista laboral junior .

1 puesto para asistente de fotografía .

1 puesto para asistente de control normativo laboral internacional.

Indican que las postulaciones están abiertas hasta el 27 de octubre de 2026.

Los interesados pueden consultar los requisitos de cada puesto y postularse en: https://concurso.mtess.gov.py/.../curri_inscripcion_add.php

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Los requisitos y salarios

Para quienes busquen aplicar a los cargos de fiscalización laboral junior el salario estipulado es de G. 5.000.000, además de seguro médico prepago. El contrato es temporal con una jornada de lunes a viernes de 7:00 a 15:00.

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Como requisito mínimo excluyente, piden que sea profesional universitario de derecho, ciencias sociales,psicología laboral, ciencias de la administración, ciencias económicas, ingeniería industrial, ambiental o civil, ciencias informáticas, ciencias exactas con título de grado. Además, piden que cuenten con experiencia laboral mínima de un año en áreas vinculadas al derecho laboral, relaciones o mediciones laborales, seguridad y salud ocupacional, auditoría, análisis de datos, investigación de denuncias o fiscalización.

Para quienes estén interesados en los cargos de profesional orientador social laboral junior el salario es de G. 4.500.000 más seguro médico prepago, con un contrato temporal y horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00.

Los requisitos mínimos excluyentes son que cuente con título de grado de la carrera de psicología o trabajo social experiencia específica mínima de un año en atención psicosocial en contextos de conflicto laboral, contención emocional en crisis, evaluación de riesgos de vulnerabilidad y elaboración de reportes técnicos.

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Abogado laboralista junior

Para el cargo de abogado laboralista junior para Boquerón y Presidente Hayes ofrecen un salario de G. 4.500.000 más seguro de medicina prepaga, con un contrato temporal y horarion de 7:00 a 15:00. En el caso del cargo para Capital, el salario es de G. 4.800.000.

Como requisito mínimo excluyente piden que sea profesional universitario de la carrera de derecho con título de grado con experiencia laboral mínima específica de un año en el ejercicio del derecho laboral y gestión pública, redacción de dictámenes, tramitación de expedientes, mediación de conflictos o asesoría legal laboral.

Para el cargo de economista laboral junior ofrecen un salario de G. 6.000.000 más seguro de medicina prepaga, con contrato temporal y horario de 7:00 a 15:00.

Como requisito mínimo excluyente piden que sea profesional universitario de economía con título de grado, con experiencia laboral específica mínima de dos años en tareas relacionadas a análisis del mercado laboral y evaluación de políticas activas de empleo, diagnóstico de brechas, pertinencia de ofertas formativas.

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Asistente de fotografía y de control normativo laboral internacional

Para el cargo de asistente de fotografía ofrecen un salario de G. 4.500.000 más seguro de medicina prepaga, con contrato laboral y horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00.

Como requisito mínimo excluyente piden título de bachiller de educación escolar media concluida y como opcional, que sea graduado universitario. Como esperiencia laboral específica piden un mínimo de dos años en tareas de fotografía, cobertura de eventos oficiales, edición, gestión de comunicación visual.

Para el cargo de asistente de control normativo laboral internacional ofrecen un salario de G. 3.500.000 más seguro de medicina prepaga, con contrato temporal y horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00.

Como requisito mínimo excluyente piden que sea bachiller de educación escolar media concluida, y como opcional que sea estudiante de derecho o ciencias sociales. La experiencia laboral específica piden un mínimo de un año en tareas de asistencia documental, revisión de documentaciones, apoyo o asistencia de área.