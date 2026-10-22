Desindexación del salario mínimo: sindicatos denuncian que el Gobierno cajoneó el proyecto

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) no remitió a las centrales obreras el borrador del proyecto de ley para desindexar el salario mínimo legal de diversas normativas impositivas, aranceles y tasas estatales, cuando restan apenas dos meses para el inicio del receso parlamentario.

Desde el sector sindical denuncian un total hermetismo por parte de las autoridades y advierten que las negociaciones sobre el ajuste salarial del próximo año corren el riesgo de realizarse nuevamente bajo los mismos parámetros.

La desindexación busca desvincular el cálculo tributario, judicial y municipal del valor del haber mínimo, evitando que cada reajuste salarial implique un aumento automático en cobros del Estado.

La propuesta había surgido en la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasam) como un planteamiento de los trabajadores para destrabar la histórica resistencia del sector patronal a incrementos salariales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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Al respecto, José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), cuestionó severamente la inacción del Poder Ejecutivo. “Esa es una propuesta que nosotros habíamos planteado en el estudio del salario mínimo y el gobierno tomó esa iniciativa. Tuvimos una reunión hace más de dos o tres meses sobre el tema, justamente con los empresarios”.

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Seguido agregó: “Posteriormente el ministerio se llamó a silencio. Y como es una cuestión de tratamiento obligatorio en el Parlamento Nacional se termina el año y no tenemos ningún informe. Es una característica del Ministerio de Trabajo y de la ministra, en donde promete algo y no cumple”.

Pineda apuntó que, ante la falta de voluntad oficial, es altamente probable que el salario mínimo vuelva a debatirse bajo las reglas vigentes en el próximo periodo.

“Por parte de la voluntad del Poder Ejecutivo y de las autoridades del gobierno no existe ninguna intención de modificar. De hecho, nosotros sabemos y creo que la ciudadanía entera de que el Banco Central está trabajando en un una nueva base de datos, escondidos, sin ningún tipo de participación del de la ciudadanía ni de organismos sociales”, indicó.

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A renglón seguido dejó en claro: “Ellos hacen por sí y para sí. Se va a cambiar la base de datos para cambiar seis por media docena seguramente y tampoco se plantea modificar el sistema de reajuste, ni tampoco, evidentemente, la idea de desindexar el salario mínimo de los tributos, que es un perjuicio muy importante que le causa a los trabajadores hoy.”

El dirigente sindical sostuvo además que la falta de avance responde al interés recaudatorio de diversas instituciones públicas que utilizan el jornal mínimo como parámetro impositivo y sancionatorio.

Ante el silencio de las autoridades nacionales, la dirigencia sindical evalúa definir medidas de acción a través de sus órganos de consulta: “Nosotros hemos ya hemos presentado al gobierno hace más de quince días un documento solicitando una una reunión. No tenemos respuestas. Y dentro de, si no es esta semana, la otra semana, la mesa se va a reunir y seguramente puede tomar alguna decisión al respecto”.