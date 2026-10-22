Feria de empleo naviero: salarios de hasta G. 12.500.000

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en conjunto con el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFYM) y la plataforma Emplea PY, anunció la realización de la Segunda Edición de la Convocatoria Laboral del Sector Naviero.

La feria presencial de empleo se llevará a cabo el próximo viernes 23 de octubre, de 08:00 a 13:00, en el Club de Oficiales de la Armada.

La iniciativa contempla una amplia gama de oportunidades tanto para el personal embarcado como para vacantes técnicas y administrativas en tierra. Para las posiciones a bordo, las remuneraciones anunciadas oscilan entre 4.500.000 y 12.500.000 de guaraníes, dependiendo del cargo, el nivel de especialización y la responsabilidad asignada.

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Puestos disponibles y requisitos

Personal a Bordo

Marinero aprendiz: Titulación de la Escuela Náutica de la Armada, libreta de navegación vigente y al día, título de técnico superior en cubierta emitido por la ENA. No requiere experiencia previa.

Cocinero: Formación profesional en gastronomía, experiencia mínima de 2 años en cocina (con antecedente en embarcaciones), carnet de la Marina Mercante, libreta de navegación vigente, certificado de sanidad de la Armada al día, certificado PBIP al día, cursos de especialización y certificado en Manipulación de Alimentos / BPM.

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Engrasador: Título de engrasador, carnet de la Marina Mercante, libreta de navegación vigente y al día, certificado de sanidad de la Armada, certificado PBIP al día, conocimientos de soldadura tipo MAG/MIG y experiencia mínima de 6 meses.

Piloto cuarta zona: Titulación de la Escuela Náutica de la Armada, carnet de la Marina Mercante, libreta de navegación vigente, certificados de sanidad y PBIP al día, habilitación de la zona correspondiente vigente, títulos de OPB y Radio Operador Restringido, y experiencia mínima de 3 años en el cargo.

Jefe de máquinas relevantes: Título de Maquinista de 1ra. Clase, experiencia con motores de combustión interna de 2 y 4 tiempos (Diésel y Naftero), carnet de Marina Mercante, libreta de navegación vigente, certificados de sanidad y PBIP al día, y experiencia mínima de 3 años en el cargo (se valora experiencia con motores Wartsila).

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Áreas administrativas y técnicas (En Tierra)

Jefe de cuentas corrientes: Egresado de Contabilidad, Administración o experiencia equivalente; experiencia de 2 años en el cargo. Conocimiento en Normas ISO 9001, ISO 14001, Código ISM, PBIP, ISO 45001 y Norma OEA. Manejo de Leyes Impositivas, sistema informático contable, técnicas de cobranza, Comercio Exterior e idioma inglés.

Supervisor Import & Export: Formación en Comercio Internacional o afines, experiencia mínima de 2 años en ventas de servicios de transporte o logística de carga, inglés nivel básico, manejo de herramientas informáticas, conocimiento de rutas, tarifas, procesos logísticos, legislación fluvial/marítima y código aduanero.

Analista jurídico pleno: Egresado de la carrera de Derecho. Se valora idioma portugués, cursos en derecho marítimo/fluvio-marítimo o administrativo, y contar con al menos 2 años de experiencia en empresas del rubro naviero.

Supervisor técnico: Egresado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electromecánica o afines. Cursos/seminarios en mantenimiento y al menos 3 años de experiencia en empresas del rubro naviero.

Especialista A&E (Automatización y Electricidad): Técnico Superior (excluyente) o universitario egresado/último año de Ingeniería Eléctrica o Electrónica. Cursos en PLC y Neumática (deseable), inglés técnico (requerido), portugués (deseable) y al menos 4 años de experiencia en cargos similares (1 año en el rubro naviero deseable).

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Los interesados en postularse pueden completar su currículum e inscribirse a través del portal oficial emplea.mtess.gov.py o realizar consultas al número 0981 887 900.