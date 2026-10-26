La supervisión bancaria debe ofrecer resultados visibles, advierte Borda

Las limitadas respuestas del Banco Central del Paraguay (BCP) a un pedido de informe del Senado sobre cuestionamientos en el caso Ueno Bank siguen generando reacciones y críticas, y en apoyo al posicionamiento de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), que exige reglas claras e igualitarias para todos los participantes, así como la aplicación de medidas correctivas que puedan afianzar la confianza en el sistema.

La cuestionada entidad bancaria goza de fuertes vínculos con el poder de turno, ya que el propio presidente Santiago Peña fue accionista del Holding y en poco tiempo logro escalar y posicionarse entre los mayores captadores de los fondos públicos.

En relación con la posición de Asoban, el economista y exministro de Hacienda Dionisio Borda se sumó al pedido de transparencia e igualdad en el sistema, a lo que advirtió que el BCP como regulador no puede eludir su deber de rendir cuentas, siempre que sea dentro de los límites legales.

“El BCP no puede escudarse en la autonomía institucional y en el secreto bancario para eludir su deber de rendir cuentas, dentro de los límites legales”, afirmó Borda. Esto debido a que hay varias preguntas que el regulador no respondió, excusándose en el secreto bancario; sin embargo, la Asoban aclaró que el secreto bancario tiene que ver con datos de los clientes y no propiamente de las operaciones de las intermediarias reguladas.

Borda indicó que las respuestas brindadas por la banca matriz al Senado dejan interrogantes que afectan su reputación institucional. “El rol del Banco Central es preservar la confianza del público y velar por la solvencia y la solidez del sistema financiero”, exclamó.

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Expresa un llamado a la igualdad ante la ley

Con relación al comunicado emitido por la Asoban sobre las respuestas del BCP al pedido de informe del Congreso, opinó que el mismo expresa un llamado a la igualdad ante la ley y a la transparencia, y que no se configura como una guerra comercial. “Es legítimo manifestarse en una coyuntura preocupante”, expresó.

En ese sentido, el exministro coincidió con la Asoban en que las respuestas del regulador no despejan las inquietudes sobre la supervisión bancaria.

En su comunicado, el gremio bancario rechazó que la postura adoptada responda a intereses comerciales y exigió la aplicación de un mismo criterio regulatorio a todas las entidades del sistema financiero, así como la adopción inmediata de medidas correctivas.

Asoban considera que la respuesta del BCP es valorable, pero incompleta y que la cuestión de fondo sigue abierta, en torno a actuaciones por encima de lo establecido en la ley, como los préstamos a empresas vinculadas. “Es necesario reiterar que el BCP debe aplicar un mismo criterio a todas las entidades del sistema financiero”, consideró el exministro.

Borda advirtió que el rol del BCP es preservar la confianza del público y que, en ese sentido, la Asoban expresa una preocupación por esa confianza.

Si bien se ha valorada la respuesta del BCP como una señal de apertura, Borda reconoció que las mismas no despejan todas las inquietudes. Entre esas inquietudes, mencionó que se encuentran los señalamientos sobre los US$ 855 millones provenientes del sector público y del fondo jubilatorio del IPS que estarían depositados en Ueno Bank, así como las presuntas operaciones con empresas vinculadas por encima del límite permitido por ley. “Estos puntos requieren una aclaración documentada por parte del BCP”, afirmó el exministro.

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La supervisión bancaria debe ofrecer resultados visibles

El exministro agregó además que el BCP debería demostrar, mediante medidas efectivas que cumple su función de fiscalización y control del sistema financiero. “La supervisión bancaria debe ofrecer resultados visibles”, expresó Borda.

En ese sentido, insistió en que la Superintendencia de Bancos tiene una responsabilidad central en esta tarea, y que el directorio del BCP debe garantizar que se apliquen las mismas reglas a todas las entidades.

El exministro advirtió también que los excesos deben ser detectados a tiempo y que las medidas correctivas deben ser efectivas y transparentes. A esto, agregó que además corresponde investigar y, cuando se comprueben, sancionar las negligencias o complicidades de funcionarios con instituciones financieras privadas.

Si no se resuelve, puede debilitar la confianza

El exministro advirtió que si esta situación que afecta ahora a esta entidad bancaria en particular (Ueno Bank), no se resuelve con transparencia y medidas oportunas, se puede debilitar la confianza no solo de los inversores, sino también del público en general. Asimismo, señaló que podría influir en la evaluación que realizan las agencias calificadoras de riesgo sobre el país, aunque no implica por sí sola una revisión del grado de inversión recientemente logrado.

Señaló además que una de las debilidades recurrentes señaladas por las agencias calificadoras de riesgo es, precisamente, la fragilidad institucional. Por eso, insistió en que la respuesta del BCP será importante para preservar la credibilidad del sistema financiero y del país.

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Es imperativo aplicar medidas correctivas

Estoy totalmente de acuerdo: es imperativo aplicar las medidas correctivas que correspondan lo más rápido posible y no esperar cinco meses a conocer los resultados del sumario. La investigación y las medidas de supervisión deben avanzar en paralelo, respetando el debido proceso.

El BCP tiene la responsabilidad de recuperar cuanto antes la confianza debilitada. Conviene recordar que construir confianza lleva tiempo, pero perderla puede tomar apenas un instante.

¿Qué contiene las respuestas del BCP y que se excluyó?

El documento respondido por el BCP abarca 31 preguntas técnico-financieras asociadas a transacciones bursátiles, operaciones con el Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP), límites de crédito bajo la Resolución 134 y el estado de un memorando del exgerente Fernando Rivarola (que el BCP indicó que nunca ingresó formalmente).

El BCP confirma la recepción del informe Rivarola por correo el 10 de julio del corriente, sin embargo, para esa fecha el ya había sido trasladado a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

El BCP evitó responder 8 de las 31 preguntas formuladas (específicamente las preguntas 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 y 16) y argumentó que estas consultas requerían revelar datos sobre operaciones de terceros y transferencias de carteras específicas, protegidas de manera estricta bajo el secreto bancario contemplado en la ley orgánica de la institución.

No obstante, las autoridades interinas del BCP confirmaron al Congreso que se ha iniciado un proceso de investigación o “presumario” administrativo a Ueno Bank a raíz de irregularidades operativas preventivas detectadas por la Superintendencia de Bancos entre el 5 y el 6 de junio de 2026