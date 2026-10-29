El MEF pagó esta semana US$ 19,4 millones a proveedores

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del MEF confirmó que esta semana desembolsó G. 115.919 millones (US$ 19,4 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas entre el 19 al 28 de octubre de este año.

El boletín remitido por la cartera de Economía señala que los G. 115.919 millones se pagaron G. 2.871 millones con Fuente 10 “Recursos del Tesoro”, G. 72.209 millones con Fuente 20, “Recursos del Crédito Público” y G. 40.839 millones con Fuente 30, “Recursos Institucionales”.

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¿Proveedores de qué instituciones cobraron?

Los pagos corresponden a proveedores de las universidades nacionales de Asunción, del Este, de Caaguazú, de Villarrica, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio del Interior, el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre otras instituciones del Estado.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

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Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

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Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.