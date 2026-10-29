PGN 2027: Bicameral propone aumento salarial en Salud, ¿a quiénes alcanza y desde cuándo?

La Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) plantea un aumento salarial de G. 500.000 desde julio para 28.691 vínculos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs). Su presidenta, la diputada Cristina Villalba, explicó que las reasignaciones del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 también alcanzan a las universidades públicas y a la educación indígena.

Villalba dio los detalles este jueves a ABC luego de la reunión deliberativa de la Comisión. Según explicó la diputada, los cambios se financiarán con una redistribución de recursos y que no elevará el monto total del proyecto. Los recursos que serán redireccionados ascienden a G. 185.745 millones (unos US$ 28,76 millones al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar proyectado en el PGN 2027).

La propuesta del PGN 2027 asciende a G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar). Ese monto representa un aumento del 11,2% frente al presupuesto aprobado para 2026 y abarca las asignaciones de los organismos y entidades del Estado.

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Aumento salarial en Salud: quiénes están incluidos

El ajuste propuesto para la cartera de Salud incluye a bioquímicos, odontólogos, trabajadores rurales y sociales que no fueron incluidos en la adenda, el documento con modificaciones de la propuesta presupuestaria.

Villalba también mencionó al personal administrativo del Hospital de Trauma y de otros hospitales. Afirmó, además, que se garantiza lo pactado con los médicos.

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La cifra de 28.691 corresponde a vínculos laborales, según explicó la diputada. “No sabemos si van a estar contentos”, dijo Villalba sobre la respuesta que podría tener la propuesta entre los sectores afectados.

Universidades públicas: recursos para crecimiento e inversiones

Las reasignaciones también contemplan recursos para todas las universidades públicas del interior, con el Hospital de Clínicas incluido y la UNA. Villalba precisó que los fondos son para crecimiento vegetativo e inversiones.

Sobre la Universidad de Taiwán, explicó que los estudiantes viajan a ese país para su formación técnica, pero que desde el próximo año la institución funcionará en su sede propia en Asunción. La asignación prevista apunta a la designación de docentes, de acuerdo con el plan curricular.

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Educación indígena y Diben reciben refuerzos presupuestarios

La propuesta destina G. 5.000 millones al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la reactivación de la educación indígena. También contempla una inyección de G. 10.000 millones para la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).

La diputada mencionó además al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Defensoría Pública y a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), entre las instituciones alcanzadas por las reasignaciones.

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Recortes en otras instituciones para redistribuir fondos

Villalba explicó que la Comisión redireccionó parte de los recursos de la adenda para atender pedidos presupuestarios. Esa decisión tendrá un efecto sobre otras entidades. “Hay instituciones que van a tener que aceptar ciertos recortes”, comentó.

La presidenta de la Bicameral informó también que el trabajo tiene el respaldo de los representantes de los distintos partidos políticos en la comisión. “Este ejercicio que hemos hecho ha sido aprobado por unanimidad”, mencionó.

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¿Cuándo tratará Diputados el PGN 2027?

El estudio del proyecto en la Cámara de Diputados está previsto para el 9 de noviembre, a las 14:00, según informó Villalba. Después, l proyecto pasará a la Cámara de Senadores.

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