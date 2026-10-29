Hábito del ahorro crece: El 68% de la población paraguaya registra depósitos en el sistema

Datos oficiales de la Superintendencia de Bancos (SIB), específicamente sobre un informe de inclusión financiera, revelan que unas 4.389.514 personas tienen depositado ahorros en el sistema financiero (bancos, financieras o cooperativas) al cierre del primer semestre del año, con una leve ventaja por parte de las mujeres, que llevan registradas unas 2.197.956 personas, frente a 2.191.558 de cuentas registradas por hombres.

De acuerdo con los datos oficiales, la cantidad de depositantes aumentó 11% respecto al año pasado en el mismo lapso de tiempo y duplicó la cifra que alcazaba en el 2020, cuando la cantidad de depositantes llegaba a 2.262.145 personas, mientras que en el 2016, la cantidad de depositantes era de solo 1.600.000 personas.

La cantidad de depositantes que llegó a 4.389.514 al primer semestre del año representa el 68% del total de la población paraguaya estimada para este año en 6.460.159 habitantes y el 98% de la población mayor de 18 años, de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Cantidad de cuentas crecieron 5 veces más en 10 años

Por otra parte, el reporte del Banco Central también muestra un creciente avance de la cantidad de cuentas habilitadas en el sistema que exceden en casi tres veces a la cantidad de personas físicas registradas.

Según los datos oficiales, al cierre del primer semestre del 2026 figuraban activas en el sistema un total de 13.249.176 cuentas habilitadas, lo que equivale a casi 3 cuentas por cada persona registrada como depositante.

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Además si miramos el avance en la última década, se observa que en el 2016 la cantidad de cuentas de ahorro activas eran de 2.294.000, frente a 13.249.176 que están activas en la actualidad y que representa un salto de 477% en la última década.

De esta cantidad, la cantidad de cuentas de personas físicas concentran la mayor parte, el 97% y llegan a 12.804.710, frente a 444.466 de las personas jurídicas, de acuerdo con los datos oficiales.

¿Qué factores facilitaron el repunte de las cuentas de ahorro?

Este salto en la cantidad de cuentas de ahorro tuvo un crecimiento acelerado en los última década sobre todo desde la implementación de las cuentas básicas de ahorro que eliminó en cierta medida las barreras y excesiva burocracia para la apertura de cuentas.

Otro factor que contribuyó en el crecimiento en el tiempo de la pandemia sobre todo fue que las ayudas sociales estatales empezaron a transferirse a través de estas cuentas, al igual que la pensión de adulto mayor, entre otras que hoy se transfieren por cuenta bancaria.

La digitalización y banca móvil: La rápida adopción de herramientas tecnológicas, billeteras electrónicas y la expansión de plataformas digitales facilitaron que miles de personas que antes estaban fuera del sistema pudieran abrir cuentas desde sus teléfonos

En cuanto a la población joven es la más dinámica en la apertura de cuentas básicas digitales y móviles, utilizando como un medio de pago y transacciones, ayudados por esta facilidad que ofrece la apertura de cuentas básicas, sin necesidad de ir a la entidad bancaria.

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Impacto de la cuenta básica de ahorro

La Cuenta Básica de Ahorro en Paraguay está regulada por el Banco Central del Paraguay desde el 2013, Mediante este esquema se puede habilitar la cuenta deforma presencial o remota a través de las aplicaciones móviles y canales digitales de los bancos o financieras habilitados.

En cuanto a los requerimientos, solo basta con la cédula de identidad vigente, no tiene costos iniciales niexige monto mínimo de apertura ni saldo promedio mínimo de mantenimiento.

Sin embargo, la cuenta básica tiene límites y se puede tener máximo 1 cuenta de este tipo por entidad financiera y hasta 2 en todo el sistema financiero, de acuerdo con la disposiciones legales vigentes. Además, las acreditaciones están sujetas a los límites para clientes de bajo riesgo de la SEPRELAD (hasta 6 salarios mínimos).