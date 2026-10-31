Concepción: pequeños productores invitan a feria sabatina

En la plaza Agustín Fernando de Pinedo los pequeños productores nucleados en la Asociación Nueva Esperanza ponen a la venta frutas, verduras, hortalizas, comidas típicas, carne de cerdo y oveja, entre otros.

La presidenta de la asociación, Ninfa Saldívar, explicó que todos los sábados desde las 06:00 ya están apostados con sus productos esperando a los consumidores. La mujer invita a la ciudadanía a acercarse a realizar las compras de productos frescos, hasta el mediodía.

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Recordó que también realizan la feria en el mismo lugar los días martes y viernes de cada semana.

“A pesar de que los viernes también estamos, tenemos clientes que solo los sábados pueden venir a comprar”, agregó Saldívar. Comentó que en estas fechas -fin de mes-, el movimiento de ventas suele ser mayor.

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Precios

Consultada por los precios dijo que los verdeos -perejil, cebollita en hoja, entre otros- dan a 3 mazos por G. 5.000 o a G. 3.000.

Mientras que el queso Paraguay está a G. 40.000 el kilo y la gallina casera dependiendo de su tamaño van desde G. 50.000, G. 60.000 y G. 70.000.

En otro momento informó que ya tienen piña, que según su tamaño dan a G. 10.000 o 3 por G. 15.000. El cerdo a G. 35.000 y la oveja a G. 40.000.