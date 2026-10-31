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Economía
31 de octubre de 2026 - 09:26

Concepción: pequeños productores invitan a feria sabatina

Mujer en camiseta rosa organiza vegetales frescos con determinación en un mercado al aire libre, en un ambiente comercial animado.
La feria sabatina se realiza en la ciudad de Concepción, plaza Agustín Fernando de Pinedo es el lugar donde ofertan sus productos.Aldo Rojas

Miembros de la Asociación Nueva Esperanza tienen a la venta, este sábado, una gran variedad de productos frutihortícolas. Conozca las variedades que ofrecen.

Por Aldo Rojas
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En la plaza Agustín Fernando de Pinedo los pequeños productores nucleados en la Asociación Nueva Esperanza ponen a la venta frutas, verduras, hortalizas, comidas típicas, carne de cerdo y oveja, entre otros.

La presidenta de la asociación, Ninfa Saldívar, explicó que todos los sábados desde las 06:00 ya están apostados con sus productos esperando a los consumidores. La mujer invita a la ciudadanía a acercarse a realizar las compras de productos frescos, hasta el mediodía.

Lea más: Feria porcina en la Costanera: qué habrá este sábado y qué preocupa a los productores

Recordó que también realizan la feria en el mismo lugar los días martes y viernes de cada semana.

“A pesar de que los viernes también estamos, tenemos clientes que solo los sábados pueden venir a comprar”, agregó Saldívar. Comentó que en estas fechas -fin de mes-, el movimiento de ventas suele ser mayor.

Precios

Consultada por los precios dijo que los verdeos -perejil, cebollita en hoja, entre otros- dan a 3 mazos por G. 5.000 o a G. 3.000.

Mientras que el queso Paraguay está a G. 40.000 el kilo y la gallina casera dependiendo de su tamaño van desde G. 50.000, G. 60.000 y G. 70.000.

Dos hombres detrás de una mesa con verduras, y una pareja seleccionando frutas en un mercado al aire libre con manteles verdes.
Productores y consumidores interactúan en la feria campesina de Concepción, seleccionando productos frescos y elaborando ventas.

En otro momento informó que ya tienen piña, que según su tamaño dan a G. 10.000 o 3 por G. 15.000. El cerdo a G. 35.000 y la oveja a G. 40.000.

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