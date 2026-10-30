Feria porcina en la Costanera: qué habrá este sábado y qué preocupa a los productores

La feria porcina de Coopcer será mañana, sábado 31 de octubre, de 10:00 a 17:00, en la Costanera Norte de Asunción. Habrá venta de carne y platos preparados, con entrada libre y charlas gratuitas.

La propuesta busca acercar a las familias a los productores, que atraviesan dificultades por los bajos precios de sus animales.

Dónde será la feria porcina y qué actividades tendrá

Más de 70 productores de la Cooperativa de Productores de Cerdos Ltda. (Coopcer) prepara una jornada abierta al público en el sector de la cancha de básquetbol de la Costanera Norte a pocos metros de la Policía Urbana y frente al Centro de Atención al Turista Róga de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

El presidente de la Coopcer, Jorge Franco, invitó a la ciudadanía a participar mañana de una jornada que además de ofrecer mucho sabor, buenos precios y cocina en vivo, también incluye actividades para niños, con profesionales a cargo, además de una exhibición de autos clásicos.

En entrevista con nuestro medio, Franco refirió que la feria fue declarada de interés municipal y tendrá un patio de comidas a cargo de los propios productores. El acceso a las conferencias también será gratuito. “Solamente si querés consumir algo vas a pagar”, aclaró.

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Qué cortes de cerdo y comidas habrá a la venta

En cuanto a las propuestas de carnes que tendrá el público aseguró la disponibilidad de costillas, costillitas y paleta, además de lomo y bondiola, según anticipó el titular de Coopcer.

En cuanto a la oferta gastronómica incluirá chipa so’o de carne de cerdo, chicharrón y asaditos. También habrá preparaciones de los productores y un espectáculo de cocina de la Asociación Paraguaya de Asaderos.

Según el presidente las ventas representan una oportunidad para las granjas que integran la cooperativa, en un momento de dificultades para sostener la producción.

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Charlas sobre carne de cerdo y producción porcina

Sobre las conferencias dijo que las mismas abarcarán temas de interés para las familias y para quienes trabajan en el sector. El veterinario Miguel Ramírez hablará sobre los mitos acerca de la carne de cerdo y su consumo en el hogar.

La veterinaria Minerva Benítez, del Viceministerio de Ganadería, expondrá sobre buenas prácticas de producción porcina, con énfasis en los desafíos y la eficiencia.

El programa también anuncia una charla del veterinario Nelson Ciolli y el ingeniero agrónomo Javier Zárate abordará el control de moscas en las granjas.

Además, Franco adelantó la presencia de invitados de Brasil. La intención es facilitar el contacto entre productores y empresas del rubro, con oportunidades para nuevos negocios.

Productores de cerdos advierten que los precios no cubren sus costos

Detrás de la feria existe una preocupación por la situación del mercado local. Consultado sobre las quejas por el ingreso ilegal de cerdos desde Brasil, Franco afirmó que ese problema afecta a los productores y señaló que es uno de los motivos que impulsan este tipo de encuentros.

El dirigente sostuvo que el precio del cerdo en pie, es decir, del animal vivo, está por debajo de lo que necesitan las granjas para cubrir sus gastos. “El precio está muy bajo y no cubrimos con los costos actuales”, expresó.

Según relató, algunos productores reducen su actividad y otros evalúan dejar el rubro. La cooperativa busca ampliar los espacios de venta y estimular el consumo de carne porcina.

Franco indicó que las campañas anteriores tuvieron resultados, aunque consideró que aún existe margen para una mayor demanda de las familias.

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Coopcer reúne a 71 granjas y vende en el mercado local

El presidente de Coopcer precisó que la organización cuenta con 71 granjas asociadas. Sus socios están en Ñeembucú, Caaguazú y otros departamentos, entre ellos Cordillera y Central. También tiene presencia en el Chaco y San Pedro.

En otro momento de la entrevista explicó que la cooperativa prepara una encuesta para conocer con mayor precisión el volumen de producción de sus integrantes. Por ahora, sus ventas se concentran en el país.

“Nosotros no estamos en eso”, respondió Franco ante la consulta sobre exportaciones. Ese alcance local explica la preocupación de los socios por la caída de precios y su interés en acercarse a nuevos compradores a través de la feria.

Para más información sobre la feria al 0972 517 138.

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