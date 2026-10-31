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Economía
31 de octubre de 2026 - 14:20

Concepción: varias especies son ofertadas antes de la veda pesquera

Hombre con camiseta gris y gorra azul sostiene dos peces grandes en un mercado, rodeado de un congelador blanco.
Isabelino Ferreira exhibe un surubí y un dorado, la ventas la realizan antes de la veda pesquera.Aldo Rojas

Pescaderías ubicadas en la capital del primer departamento ofertan diferentes especies de pescados. El lunes inicia la veda pesquera que se extenderá hasta el 21 de diciembre próximo.

Por Aldo Rojas
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Numerosas personas, que residen en esta parte del país, se dedican a la venta de pescados. Los locales están distribuidos en diferentes barrios y a menos de 48 horas del inicio de la veda pesquera, ofertan distintas especies.

Uno de los sitios donde se pueden encontrar pescados es en la rotonda 2 de Mayo, ubicada en el barrio Itacurubí. En este lugar están los integrantes de la Asociación de Pescadores Nanawa.

Según explicó uno de los socios, Isabelino Ferreira, en el local cedido por la Municipalidad de Concepción todos los días de 8:00 a 20:00 venden los pescados. Son 5 personas las encargadas de comercializarlos.

En tanto que otros 15 socios son los que van en busca de las presas en los diferentes ríos que se encuentran en la zona.

Ferreira también mencionó los precios actuales de las distintas especies. El surubí entero está a G. 60.000, en tanto que si el cliente prefiere en rodajas el costo es de G. 75.000.

El Pacú de río lo venden a G. 60.000 y el de los criaderos a G. 40.000. El dorado a G. 60.000.

Lea más: Video: variedad y reducción de precios de pescados en Remanso antes de la veda

Por su parte en este local el mandi’i lo venden por kilo, tiene un valor de G. 35.000 por cada kilo, sostuvo Isabelino Ferreira.

La especie conocida como 3 puntos cuesta G. 50.000 el kilo y pico de pato está a G. 40.000.

Pescadores de regreso

Por su parte, el presidente de la Asociación de Pescadores Virgen del Rosario, Daniel Ferreira, señaló que entre esta tarde y mañana domingo muchos pescadores estarán de regreso a sus casas.

Luego de algunos días pescando, debido al inicio de la veda pesquera que se inicia el lunes, las personas que trabajan capturando distintas especies de pescados retornan con las últimas presas.

Contenedor blanco con truchas de diferentes colores, incluyendo una amarilla y otra manchada, sin personas presentes.
Pescadores capturan las últimas presas antes de la veda pesquera que se inicia el lunes y culmina el 21 de diciembre.

Cada pescador ya tiene su lugar de venta, los revendedores ya adquieren casi instantáneamente de cada uno de los pescadores, sostuvo Daniel Ferreira.

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