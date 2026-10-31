ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
Enfoque Económico
ABC Cardinal AM de 10:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Economía
31 de octubre de 2026 - 09:15

Video: variedad y reducción de precios de pescados en Remanso antes de la veda

Comerciantes del sector pesquero de Remanso registran una variada oferta de pescado fresco y productos derivados; esto con precios reducidos, ante la proximidad del periodo de veda.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Desde las 06:30, los comerciantes de Remanso comienzan con sus trabajos para para abrir sus puestos y este sábado no es una excepción en la zona de Remanso. Al respecto, Carmen Bobadilla de Romero, de la Pescadería Romero, destacó que cuentan con una abundante oferta de ejemplares como surubí, dorado y pacú.

Asimismo, detalló que los precios ahora tienen una considerable reducción en comparación con meses anteriores -donde el kilo llegó a salir entre G. 80.000 y 120.000-, ofreciéndose actualmente a partir de G. 55.000 el kilo.

Los compradores pueden adquirir piezas enteras de surubí o solicitar cortes procesados a elección, ya que hay una variedad que se destaca entre rodajas, medallones, lomos sin cabeza fraccionados en porciones y otros.

Los vendedores también pueden adaptar el corte y peso exacto según la necesidad del cliente. Por otra parte, además de la venta directa en el mercado, la comercialización también se extiende vía redes sociales o servicio de delivery, aseguran los locales.

Lea más: Veda pesquera 2026: Pescaderías bajan precios y llaman a abastecerse antes de la prohibición

Lo más popular en el comedor

Según las especialistas, en el sector de comedores, los platos de mayor demanda son el chupín y la milanesa de pescado. Aunque el flujo principal de clientes se registra durante los almuerzos del fin de semana, los locales mantienen sus puertas abiertas hasta las 19:00 o 20:00 para quienes van luego del trabajo.

Mesa decorada con mantel rojo, tazón de caldo espeso con pescado, carne frita y empanadas doradas.
Se exhiben diversos platos preparados con pescado en un puesto de comida en Remanso.

Este lunes 2 de noviembre arranca oficialmente la temporada de veda pesquera en las aguas compartidas y dentro del territorio nacional, la cual se extenderá hasta el 21 de diciembre.

Lea más: Arranca la veda pesquera y anuncian controles en todo el país

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Policiales
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes
Ver más
05
Nacionales
Gremio de ginecólogos emite comunicado en respaldo al doctor Miguel Ruoti Cosp
Ver más

Te puede interesar