Video: variedad y reducción de precios de pescados en Remanso antes de la veda

Desde las 06:30, los comerciantes de Remanso comienzan con sus trabajos para para abrir sus puestos y este sábado no es una excepción en la zona de Remanso. Al respecto, Carmen Bobadilla de Romero, de la Pescadería Romero, destacó que cuentan con una abundante oferta de ejemplares como surubí, dorado y pacú.

Asimismo, detalló que los precios ahora tienen una considerable reducción en comparación con meses anteriores -donde el kilo llegó a salir entre G. 80.000 y 120.000-, ofreciéndose actualmente a partir de G. 55.000 el kilo.

Los compradores pueden adquirir piezas enteras de surubí o solicitar cortes procesados a elección, ya que hay una variedad que se destaca entre rodajas, medallones, lomos sin cabeza fraccionados en porciones y otros.

Los vendedores también pueden adaptar el corte y peso exacto según la necesidad del cliente. Por otra parte, además de la venta directa en el mercado, la comercialización también se extiende vía redes sociales o servicio de delivery, aseguran los locales.

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Lo más popular en el comedor

Según las especialistas, en el sector de comedores, los platos de mayor demanda son el chupín y la milanesa de pescado. Aunque el flujo principal de clientes se registra durante los almuerzos del fin de semana, los locales mantienen sus puertas abiertas hasta las 19:00 o 20:00 para quienes van luego del trabajo.

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Este lunes 2 de noviembre arranca oficialmente la temporada de veda pesquera en las aguas compartidas y dentro del territorio nacional, la cual se extenderá hasta el 21 de diciembre.

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