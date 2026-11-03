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Economía
03 de noviembre de 2026 - 15:41

BCP autoriza anticipo del Fondo de Garantía a ahorristas de Ueno bank hasta G. 10 millones

Policías en uniforme con chalecos y armas, custodiando Ueno Bank bajo un cielo soleado, algunos revisan sus teléfonos.
Un grupo de siete policías custodia el local Ueno Bank en Concepción.Aldo Rojas

El Banco Central del Paraguay anunció un primer pago para los depositantes con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos. Los saldos remanentes y eventuales deudas pendientes se gestionarán según el cronograma oficial.

Por ABC Color
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El Banco Central del Paraguay (BCP) informó esta tarde a los clientes que poseían depósitos en ueno bank S.A. que recibirán un primer pago de hasta G. 10.000.000, el cual será cubierto con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos. La institución reguladora señaló que los desembolsos se efectuarán a la brevedad.

En la madrugada de hoy, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido. Qué implica esta medida. Por este caso, el presidente del BCP Carlos Carvallo ha presentado su renuncia y actualmente pesa una orden de detención para directivos de ueno bank.

Lea más: Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”

Instrucciones para los beneficiarios

Comunicado del BCP sobre anticipo del FGD
Comunicado del BCP sobre anticipo del FGD

Para concretar el cobro, la banca matriz recomendó a los afectados permanecer atentos a las comunicaciones oficiales, donde se precisarán en detalle los pasos a seguir. Se aguarda los detalles en la conferencia de prensa anunciada para esta tarde, así como los procedimientos que deben seguir los ahorristas.

¿Qué pasa con los depósitos que superen los G. 10 millones?

En aquellos casos donde los ahorros de las personas superen el monto inicial de G. 10.000.000 y el saldo no quede cubierto plenamente en esta primera etapa, la diferencia restante se abonará conforme al calendario que sea emitido posteriormente. Para ello se recuerda que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre hasta un total de 75 salarios mínimos, que a valores actuales son G. 228.300.000.

Lea más: Titular del BCP presenta su renuncia en medio de proceso de resolución en Ueno Bank

Descuento automático de deudas

Por otra parte, el BCP aclaró también que, si el titular posee deudas pendientes con ueno bank S.A., dichos compromisos financieros serán descontados antes de efectuar la liquidación de la garantía. Por esta razón, el monto final que reciba el beneficiario podría resultar menor a los G. 10.000.000 fijados como tope.

El Banco Central del Paraguay remarcó que irá informando de manera oportuna cada una de las nuevas etapas que contemple este proceso

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