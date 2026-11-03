Fondos de la ANDE para obras y de su Caja de Jubilados quedan atrapados en Ueno Bank

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Miguel Báez, confirmó en diálogo con ABC que la institución mantiene dinero en Ueno Bank, que el Banco Central del Paraguay (BCP) puso en procedimiento de resolución en la madrugada de este martes. Precisó que se trata de depósitos de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Taiwán, destinados a la ejecución de varias obras.

Según detalló, para obras la estatal tiene aproximadamente US$ 46 millones, mientras que sus fondos propios rondan los G. 36.000 millones.

Báez aclaró que el total es variable, porque “también nuestros usuarios pagan su cuenta con el aplicativo de Ueno”. Es decir, parte de lo que cobra la ANDE por facturas de energía también pasa por esa entidad.

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Pedido al BCP

Consultado sobre qué hará la ANDE ante este escenario, el titular respondió: “Hoy estaremos remitiendo nota al BCP, solicitando un tratamiento especial a los fondos de la ANDE”. En el intercambio con ABC no detalló en qué consistiría ese trato diferenciado.

La solicitud llega con los activos y pasivos de Ueno congelados desde el anuncio del BCP, que tiene un plazo máximo de 15 días para concluir el balance de exclusión. Los depósitos cuentan con la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos, pero solo hasta 75 salarios mínimos, unos G. 228.300.000 por depositante y por entidad.

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Los saldos que superen ese tope, explicó el presidente del BCP, Carlos Carvallo, serán objeto de “procedimientos de compensación de activos y pasivos” para procurar “la mayor protección posible”. Las cifras que manejan la ANDE y su Caja superan ampliamente esa cobertura.

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La Caja de Jubilados también tiene dinero en Ueno

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE emitió un comunicado dirigido “a los afiliados y a la opinión pública” tras el anuncio del BCP. Informó que tiene depositados G. 43.092.597.098 en Ueno Bank, monto que representa el 2,5 % del activo total de la institución.

La Caja sostuvo que los fondos se constituyeron en “estricto cumplimiento” de la Ley N.º 7235/2023, que reglamenta el rol supervisor del Estado sobre las entidades de jubilaciones y pensiones, y de su Reglamento Interno de Inversiones. Agregó que tomó como base la información oficial publicada por el BCP y el control de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Para llevar tranquilidad a los afiliados, la entidad aseguró que no paga jubilaciones ni pensiones a través de Ueno, por lo que el desembolso y la continuidad de esos beneficios “están plenamente garantizados”. Dijo además que los préstamos seguirán operando con normalidad.

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Recuperación y dudas abiertas

La Caja anunció que agotará “todas las instancias administrativas y judiciales pertinentes” para lograr la “recuperación total” de los fondos, amparada en la Ley N.º 2.334/03, de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera.

El comunicado no detalla en qué instrumento están colocados esos fondos (cuenta, certificados de depósito u otro), desde cuándo ni en qué condiciones. Tampoco explica cómo recuperaría lo que exceda la garantía, un monto que equivale a casi 189 veces el tope de G. 228,3 millones.

Cabe recordar que esta mañana, en conferencia de prensa Carvallo señaló que la resolución es el “desenlace de varios meses de trabajo técnico” que comenzó en junio, cuando la Superintendencia de Bancos halló indicios de créditos otorgados por Ueno a empresas vinculadas al grupo que controla la entidad. El BCP ya desplegó a unos 120 funcionarios en sucursales para conciliar activos y pasivos, que luego serían transferidos a otras entidades mediante “un proceso competitivo”.