Las 10 preguntas de la gente sobre Ueno (y lo que respondió el BCP)

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció un procedimiento de resolución en Ueno, lo que derivó en que las operaciones de dicha entidad se encuentren temporalmente congeladas.

Las redes sociales estallaron de preguntas ciudadanas, porque la gente quiere saber qué pasará con su dinero a la vista, sus ahorros a plazo fijo y sus deudas. A continuación, algunas de las preguntas y las respuestas, según las explicaciones dadas por el BCP y los referentes económicos de este sector.

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1. ¿Qué va a pasar con mi plata?

Si tenés tu dinero en Ueno, a la vista o depositado como ahorro a plazo fijo, no te preocupes. Hasta 75 salarios mínimos está resguardado por el fondo de garantías, eso es unos G. 228.300.000.

Si tenés más que ese dinero, no está asegurado y dependerá de las resultas del procedimiento que haga el BCP, analizando los activos y pasivos de la institución financiera.

2. ¿Por qué no funcionan mi APP y mis tarjetas?

Técnicos de BCP ingresaron literalmente a la casa matriz y las sucursales de Ueno, para realizar el procedimiento anunciado. Por eso no se podrán realizar transacciones en Ueno de ningún tipo, de manera temporal.

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3. ¿Cuándo me van a devolver mi plata?

El proceso del BCP tendrá una duración de dos semanas para la conciliación de cuentas y ahí recién después de ese tiempo, se le devolverá su dinero a la gente (hasta los 75 salarios mínimos). Los clientes recibirán la comunicación de la entidad a la que deben recurrir.

4. Si tengo dinero en otros bancos o cooperativas, ¿debo sacar mi dinero?

La Asociación de Bancos del Paraguay aclaró esta mañana que el sistema financiero paraguayo es sólido y que este es un caso puntual, que no afectará a las demás entidades.

No hay necesidad de sacar dinero de los demás bancos, cooperativas o financieras. Todo lo contrario. El sistema se encuentra estable y operando con total normalidad, porque esta no es una crisis bancarias, sino solo una situación con una entidad particular.

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5. ¿Qué hago si me llega un mensaje de un gestor que promete “rescatar” mis fondos?

Posiblemente sea un caso de estafa. Nadie podrá disponer de los recursos de Ueno durante el procedimiento de resolución.

Se puede reportar a Delitos Informáticos como posible fraude, o bien, directamente eliminar el mensaje.

6. ¿Qué pasa si tengo deuda en Ueno?

En caso de tener tarjeta de crédito o algún préstamo con Ueno, el compromiso seguirá intacto. Posiblemente, se venda la cartera de créditos a otra entidad financiera.

En caso de tener ahorros y también deuda, no se hará una resta entre ambos. Irán por cuerdas separadas.

7. ¿Qué pasa con los pagos vinculados a mis tarjetas ueno?

Si no desea retrasarse con ningún pago de servicios (por ejemplo, Netflix o plataformas que descuentan automáticamente), conviene cambiar la cuenta de financiamiento.

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8. ¿Qué pasará con la plata de IPS?

Por ahora no hay una respuesta definitiva al respecto de los US$ 340 millones de los recursos de jubilaciones de IPS.

El BCP anunció que revisará los activos líquidos y no líquidos, así como los pasivos de la entidad. Luego de devolver su dinero a los pequeños ahorristas, buscarán garantizar la reposición de los recursos.

9. Si soy jubilado o pensionado, ¿cómo retiro mi dinero?

Según aseguraron autoridades de IPS en conferencia de prensa, los aproximadamente 31.000 jubilados y pensionados que cobran vía Ueno no tendrán retrasos en sus pagos de haberes y aguinaldo.

Ellos serán migrados a otras entidades financieras, según se anunció, y no deberán realizar ninguna gestión para dicho traslado. La entidad previsional avisará lo antes posible al respecto.

10. ¿Qué pasará con los demás fondos públicos?

En total, se calcula que unos US$ 850 millones de recursos públicos están en Ueno. Al igual que la plata de IPS, también el dinero del MEF, BNF, etc., será el segundo punto a resolver por parte del BCP.

No obstante, en conferencia de prensa de esta mañana, ninguno de los técnicos presentes aseguró que todo ese dinero esté protegido.