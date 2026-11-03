SIV suspende la oferta pública y la negociación de títulos emitidos por Ueno bank

La Superintendencia de Valores (SIV) dispuso la suspensión inmediata de la oferta pública y de la negociación de la totalidad de los títulos y valores emitidos por Ueno Bank S.A. e inscriptos en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, abarcando todas las bolsas y sistemas de negociación. La medida fue oficializada a través de la Resolución SV. SG. N.° 0014/2026, emitida el 3 de noviembre de 2026. La resolución afecta a todas las series de bonos financieros y bonos subordinados, incluyendo aquellos que fueron emitidos originalmente por Visión Banco S.A.E.C.A. antes de su absorción.

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Excepciones operativas y suspensión de pagos

Desde la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) aclararon que la disposición no afecta la operatividad de las cajas de valores sobre dichos títulos (conforme al artículo 250 de la Ley N.° 7.572/2025) ni impide la liquidación de las operaciones concertadas con anterioridad a la resolución, entre las que se incluyen las operaciones de recompra de reportos vigentes.

No obstante, el Proceso de Resolución de la entidad implica la suspensión de sus operaciones pasivas, lo cual abarca el pago de intereses y la amortización del capital de sus valores de deuda. El cobro de estas obligaciones queda supeditado al resultado final del proceso y al orden de prelación legal, el cual aún no ha sido determinado a la fecha.

Riesgo de negociación y falta de información transparente

La SIV fundamentó la suspensión señalando que la situación genera un riesgo de negociación, caracterizado por la formación de precios sin información sobre el valor real de recupero de los títulos. Esto expondría a los inversionistas —en particular a los minoristas— a comprar o vender a precios que no reflejen el valor real del activo.

El organismo regulador argumentó que la sola divulgación del proceso es insuficiente, dado que el valor de recupero dependerá de la determinación de la situación patrimonial y de los balances de exclusión y residual encomendados a los Interventores. Por este motivo, ningún participante del mercado dispone hoy de los datos necesarios para negociar en condiciones de transparencia.

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Ante esta resolución, la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) instó a todos los participantes del mercado a abstenerse de ofrecer, intermediar o promover cualquier tipo de operación sobre los valores alcanzados por la medida. Asimismo, solicitó a los agentes que informen a sus clientes tenedores sobre el contenido de las circulares oficiales y que atiendan sus consultas basándose exclusivamente en el texto formal, sin emitir estimaciones sobre pagos, plazos o valores de recupero.