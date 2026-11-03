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Economía
03 de noviembre de 2026 - 18:54

Tras denuncia, MUVH promete revisar adjudicaciones de Che Róga Porã en Ybytymí

La precaria casa de una de las excluidas del programa de construcción de viviendas Fátima Esther González, quien clama por una vivienda digna.
La precaria casa de una de las excluidas del programa del MUVH.Emilce Ramírez

YBYTYMÍ. El Ministerio de Urbanismo anuncio que hará verificaciones presenciales tras reclamos de pobladores por supuestas adjudicaciones irregulares de viviendas.

Por Emilce Ramírez
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El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), anunció que realizará el control correspondiente ante el pedido de revisión de las adjudicaciones a 35 beneficiarios del programa Che Róga Porã, en la compañía Héctor L. Vera del distrito de Ybytymí.

Un grupo de postulantes supuestamente excluidos del programa de Viviendas Rurales en Asentamientos, integrado por Fátima Esther González, Ramona Adelaida Figueredo y Héctor Ramón Santander, reclama la revisión del proceso de selección correspondiente al llamado a postulación Nº 02/2026 y que se garantice el acceso a la información sobre las verificaciones.

Excluidos de la construcción de viviendas piden al MUVH revisar la lista de adjudicados en Ybytymí.
Excluidos de la construcción de viviendas piden al MUVH revisar la lista de adjudicados en Ybytymí.

Los denunciantes cuestionaron, además, la inclusión de personas que, según afirman, no residen en la comunidad de Héctor L. Vera ni en el distrito de Ybytymí. Señalaron que entre los excluidos hay madres solteras con hijos menores a cargo que también cumplirían los requisitos y aspiran a acceder a una vivienda digna.

Lea más: Excluidos de viviendas en Ybytymí piden al MUVH revisar la adjudicación

El MUVH, cuya gestión está a cargo del político colorado Juan Carlos Baruja, informó que efectuará verificaciones presenciales en la comunidad, aunque no precisó cuándo, para contrastar la documentación con la situación real de las familias.

No se detectaron irregularidades

A través de la Dirección de Prensa del MUVH, la institución explicó que el proyecto se desarrolla bajo la modalidad de Viviendas Rurales, en inmuebles del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Desde el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) aseguran que no hubo irregularidades en adjudicación de construcción de viviendas.
Desde el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) aseguran que no hubo irregularidades en adjudicación de construcción de viviendas.

Tras los cuestionamientos de los pobladores, el MUVH aseguró que ya revisó la documentación administrativa disponible y no detectó irregularidades. Sin embargo, reconoció que esa revisión debe complementarse con controles in situ, sobre todo en los casos señalados por los vecinos.

Respecto de quienes aseguran haber presentado sus documentos y no fueron incluidos, el MUVH indicó que entre los motivos figuran:

  • El incumplimiento de los criterios de calificación social;
  • Limitaciones técnicas de algunos terrenos por falta de acceso;
  • Personas que no aparecen en el listado presentado por el Servicio de Asistencia Técnica (SAT), organismo encargado de elaborarlo.

Sin embargo, los representantes de la institución se comprometieron a realizar las verificaciones para establecer si la documentación fue recibida, si la persona fue efectivamente postulada y cuáles fueron los fundamentos de su exclusión.

Lea más: Denuncian supuesta adjudicación irregular de viviendas de Che Róga Porã en Ybytymí

Acceso a la información

El MUVH también se comprometió a facilitar el acceso a la documentación administrativa y técnica del proceso, conforme a la Ley de acceso a la información pública. Esta puede incluir resoluciones, informes técnicos, actas de verificación y dictámenes, según lo que conste en el expediente.

Los datos personales de los postulantes y sus familias serán resguardados, aunque la institución aclaró que ello no debe limitar de manera injustificada el acceso a los fundamentos de las decisiones.

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