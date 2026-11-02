Excluidos de viviendas en Ybytymí piden al MUVH revisar la adjudicación

Un grupo de postulantes excluidos supuestamente del programa de Viviendas Rurales en Asentamientos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en la compañía Héctor L. Vera, del distro de Ybytymí, departamento de Paraguarí, presentó una nota al titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja Fernández.

Los afectados del programa Che Róga Porã, firmantes de la nota, son Fátima Esther González, Ramona Adelaida Figueredo y Héctor Ramón Santander. Reclaman acceso a información y la revisión del proceso de selección correspondiente al llamado a postulación N° 02/2026.

El escrito ingresó por mesa de entrada del MUVH el 30 de octubre, con el expediente N° 2026-12019001-021201.

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Adjudicación amerita verificación

Según el documento remitido al MUVH, se habrían producido situaciones que ameritan una verificación objetiva. Mencionan que cuatro hermanos, tres de ellos solteros y sin hijos, del mismo núcleo familiar, habrían resultado beneficiados.

También refieren el caso de una pareja cuyos integrantes habrían postulado por separado y ambos fueron seleccionados.

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Los ciudadanos cuestionan, además, la inclusión de personas que, según afirman, no residen en la comunidad de Héctor L. Vera ni en el distrito de Ybytymí. Señalan que entre los excluidos hay madres solteras con hijos menores a cargo que también cumplirían los requisitos y aspiran a acceder a una vivienda digna.

Solicitan también los documentos que acrediten el domicilio y la residencia, la composición de los grupos familiares, los criterios y el orden de selección, así como las resoluciones que aprobaron las postulaciones.

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Los postulantes aclararon que no buscan un trato preferencial, sino que sus solicitudes sean evaluadas con las mismas reglas aplicadas a los demás participantes, en condiciones de transparencia e igualdad de oportunidades.

A través de Comunicación y Prensa del MUVH, intentamos obtener respuestas sobre los cuestionamientos y solicitar información sobre el proyecto. Desde la institución se comprometieron a responder las consultas, pero hasta el momento no lo hicieron.