Denuncian supuesta adjudicación irregular de viviendas de Che Róga Porã en Ybytymí

Vecinos de la compañía Héctor L. Vera, de este distrito del departamento de Paraguarí, denuncian presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas del programa Che Róga Porã, impulsado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Según los denunciantes, de las 35 casas previstas para ser construidas en terrenos propios, unas ocho construcciones habrían sido adjudicadas sin respetar los requisitos exigidos, lo que habría dejado sin posibilidad de acceder a un hogar digno a cuatro familias que viven en condiciones de extrema pobreza.

Entre los casos cuestionados figura el de una pareja que, según los pobladores, habría sido beneficiada con una vivienda para cada uno de sus integrantes. Se trata de Ramona Maribel Paredes y Justo Pablo Galeano López, residentes de la compañía Héctor L. Vera.

Asimismo, los denunciantes cuestionan que cuatro hermanos todos integrantes de una habrían sido beneficiados con la construcción de viviendas en sus respectivos terrenos. Los señalados son María Yecenia Ojeda Espínola, Shirley Fidencia Yamila Ojeda Espínola, Jesús Dinino Alberto Ojeda Espínola y Celso Hemerson Ojeda Espínola.

Cuestionan residencia de beneficiarias

Otro de los puntos cuestionados es la adjudicación de viviendas a Karina Noemí Montiel y Leisla Naduy Lezcano Espínola. Según los pobladores, ambas no residirían en la comunidad, por lo que solicitan que se verifique si cumplían con los requisitos establecidos para acceder al programa.

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Las afectadas que quedaron sin viviendas

Por otra parte, los denunciantes sostienen que las familias de Fátima González, Ramona Figueredo, Irene González y Graciela González quedaron excluidas del programa, pese a que, según afirman, viven en condiciones de extrema pobreza y necesitan una vivienda digna.

Ante esta situación, los afectados no descartan presentar una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos para que se investiguen los criterios utilizados en la selección de los beneficiarios y se determine si existieron irregularidades en el proceso de adjudicación.

Aseguran que ellas reunieron con todas las documentaciones exigidas y nunca fueron informadas de que les faltaba algo para que sean adjudicadas.

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Intentamos conocer la versión del MUVH

Se intentó obtener la versión del responsable del proyecto del MUVH, el arquitecto Diego Chamorro, a quien se consultó a través de mensaje de textoche roga sobre los criterios aplicados para adjudicar viviendas a varios integrantes de una misma familia y dejar fuera a otras familias que, según los denunciantes, viven en condiciones de indigencia.

Sin embargo, no se obtuvo respuesta del funcionario del Muvh.