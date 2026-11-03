Ueno Bank: importadores y comerciantes advierten de “semiparalización” del comercio y piden devolver fondos por montos

La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) expresó su “profunda preocupación por el impacto real e inmediato” de la caída de Ueno Bank, en un comunicado difundido este martes 3 de noviembre, horas después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunciara el inicio del procedimiento de resolución de la entidad.

Para dimensionar lo que implica, el gremio citó un ejemplo concreto: en las multitiendas, dos de cada tres operaciones electrónicas se realizan a través de cuentas de este banco.

De ahí, plantea la asociación, que desde hoy mismo las ventas de esas casas comerciales se verán afectadas y que el golpe alcanzará a toda la cadena que se mueve a través de la entidad. “Sin duda se generará una semiparalización del mercado comercial del Paraguay”, advirtió.

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Más que un problema de ventas

Asimcopar sostuvo que el problema no se limita al comercio. Según el comunicado, lo ocurrido afecta a las familias en su día a día, ya que “es la vida diaria de millones de personas”, por lo que, dijo, no pueden dejar de solidarizarse.

Esta mañana, usuarios de Ueno reportaron que no podían operar con cajeros automáticos ni con ‘home banking’. El BCP confirmó luego que las operaciones con tarjetas y cuentas de la entidad no estarán disponibles hasta que concluya el balance de exclusión.

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Los activos y pasivos del banco están congelados desde el anuncio. El BCP tiene un plazo máximo de 15 días para cerrar ese balance, aunque sus autoridades dijeron que trabajan para acortarlo.

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“Hay responsables”

El gremio fue más allá del impacto económico y apuntó a las responsabilidades. “Hay responsables que dejaron que esto ocurriera”, afirmó, y agregó que existieron “suficientes señales de alerta que permitían prever este desenlace”.

Sobre ese punto, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, dijo en conferencia de prensa que la resolución es el desenlace de “varios meses de trabajo técnico”. Todo empezó en junio, cuando la Superintendencia de Bancos halló indicios de créditos otorgados por Ueno a empresas vinculadas al grupo que controla la entidad.

Carvallo, quien presidió Ueno Bank antes de asumir en el BCP, anunció que ya firmó su renuncia, pero que permanecerá provisoriamente en el cargo para garantizar que el proceso siga el curso adecuado.

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Piden agrupar a ahorristas por monto

Asimcopar dijo esperar que “la justicia actúe” y que el BCP tenga la capacidad de “restablecer la normalidad de manera inmediata”, devolviendo los fondos a los ahorristas “lo más rápido posible”.

Además, convocó a todas las entidades empresariales a sumarse al pedido de que el BCP agrupe a los ahorristas según el monto de sus ahorros, para devolverles su dinero lo antes posible y permitir así que el comercio “se recupere de la caída a la que todo el mercado se verá afectado”.

El BCP, por su parte, informó que los depósitos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a G. 228.300.000 por persona física o jurídica en cada entidad. La cobertura se aplica por depositante y por entidad, no por cuenta individual. Carvallo aseguró que la prioridad serán “los pequeños ahorristas”.

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Lo que dice el BCP

El Directorio del BCP dispuso por unanimidad, mediante resolución del 2 de noviembre de 2026, iniciar la resolución de Ueno Bank, tras constatar un índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido. La medida se enmarca en la Ley N.º 2.334/03.

Unos 120 funcionarios del BCP fueron desplegados en sucursales de Ueno para conciliar activos y pasivos. Según el directivo Marco Aurelio González, estos serán transferidos a otras entidades “a través de un proceso competitivo”. Para los saldos que superen la cobertura, la Superintendencia trabajará en procedimientos de compensación.

Carvallo calificó el caso como “un hecho puntual y aislado” y afirmó que el sistema financiero paraguayo “se mantiene sólido y saludable”.