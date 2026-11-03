Ueno Bank: gremio de mipymes advierte sobre posible freno, pero llama a evitar el pánico

La resolución de Ueno Bank podría generar un parate de entre 15 y 30 días en las operaciones de numerosas microempresas y emprendedores que utilizaban la citada entidad para administrar sus ingresos y financiar la compra de mercaderías.

Así lo advirtió el presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), Luis Tavella, en conversación con ABC. Consideró que, pese al impacto inicial, no se debe generar alarma sobre la estabilidad del sistema financiero paraguayo.

Esto luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) haya dispuesto por unanimidad, mediante una resolución de su Directorio del 2 de noviembre de 2026, iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank.

La decisión se tomó tras constatarse que el índice de solvencia de la entidad cayó por debajo del 50% del mínimo requerido, como consecuencia de los ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

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Resolución de Ueno Bank: un freno para las operaciones de las mipymes

El titular de Fedemipymes explicó que la situación tendrá consecuencias importantes para los pequeños negocios, debido a que Ueno Bank había abierto las puertas del sistema financiero a un sector que tradicionalmente tenía dificultades para acceder a cuentas y tarjetas.

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“Fue el banco que, de alguna manera, abrió las puertas para todo este sector y le otorgó cuentas y tarjetas a un segmento para el cual el sistema financiero no tenía ningún apetito”, señaló.

El representante gremial indicó que el impacto se sentirá principalmente en los negocios que utilizaban sus cuentas en la entidad para recibir los pagos de sus clientes y, posteriormente, disponer de esos recursos para reponer mercaderías o comprar materia prima.

“Todo lo que vendían iba a esa cuenta y de ahí volvían a comprar materia prima para vender. En los próximos 15 o 30 días esto no lo van a poder hacer”, manifestó.

Estimó que el proceso de resolución podría ocasionar una interrupción temporal de estas operaciones, mientras se desarrolla el procedimiento dispuesto por el BCP y se habilita la recuperación de los fondos. No obstante, sostuvo que espera que la mayor parte de los afectados pueda recuperar su dinero.

En ese sentido, mencionó que la entidad tenía alrededor de un millón de tarjetas o cuentas, aunque no precisó cuántas correspondían a microempresas y emprendedores.

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Piden evitar el pánico financiero

En cuanto a las consecuencias para los inversionistas y la confianza en el sistema financiero, Tavella consideró que todavía es prematuro establecer el alcance del caso. Destacó que la intervención del BCP fue una medida positiva y sostuvo que la situación de Ueno debe analizarse como un episodio particular, sin extender las dudas al resto de las entidades financieras.

“El sistema financiero paraguayo es muy sólido. En los últimos cuatro o cinco años ha sido el sector que más dinero ha ganado, así que no creo que tenga ningún tipo de inconveniente”, expresó.

También pidió transmitir tranquilidad a los ahorristas y recordó que los depósitos de hasta G. 228 millones cuentan con la cobertura prevista en la ley, mientras que la situación de quienes superan ese monto dependerá de lo que determinen los interventores sobre los recursos disponibles.

A su criterio, primero se debe determinar cuánto dinero existe, cuál es la situación real de los fondos y cómo se procederá con los ahorristas y los fondos previsionales. Posteriormente, corresponderá investigar las circunstancias que llevaron a la resolución de la entidad.

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Investigación y responsabilidades

Sobre las alertas que supuestamente se habían enviado al banco meses antes de la intervención, el titular de Fedemipymes consideró que todavía falta información concreta para establecer qué ocurrió y quiénes podrían tener responsabilidad.

Respecto al impacto institucional, consideró que la prioridad debe ser resolver la situación de los depositantes y esclarecer qué ocurrió con los fondos previsionales. La investigación sobre las decisiones y actuaciones de las autoridades deberá desarrollarse en una segunda etapa.

Consultado sobre qué debería hacer el presidente de la República, Santiago Peña, ante la crisis, señaló que la intervención del BCP fue un primer paso necesario y recordó que el titular de la banca matriz puso su renuncia a disposición.

Sin embargo, insistió en que lo urgente es determinar la disponibilidad de los recursos y cumplir con los pagos previstos por la legislación. Posteriormente, dijo, habrá tiempo para que el Ejecutivo evalúe qué medidas adoptar respecto a la conducción del BCP.

Advierten sobre un posible golpe al consumo

El dirigente también sostuvo que el episodio no debe generalizarse al conjunto del sistema bancario. Según su interpretación, el problema estaría relacionado con empresas vinculadas a Ueno Bank, aunque aclaró que corresponderá al BCP y a los responsables determinar si se trató de una situación puntual o si existen otras debilidades que deban revisarse.

Finalmente, alertó sobre las consecuencias que podría tener una pérdida generalizada de confianza en el sistema financiero, especialmente en un periodo clave para el comercio.

Recordó que noviembre, diciembre y enero son meses de fuerte movimiento comercial y advirtió que una reacción de pánico podría reducir el consumo y perjudicar especialmente al comercio minorista.

“Debemos seguir confiando en el BCP y no entrar en pánico en absoluto. Es un caso puntual, se están tomando las medidas y debemos ser muy prudentes para mantener la economía y el consumo funcionando en estos meses clave”, concluyó.