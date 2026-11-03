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Economía
03 de noviembre de 2026 - 12:16

Ueno Bank: Asoban pide respuesta rápida del BCP a ahorristas

José José Brítez en traje oscuro habla a periodistas en un entorno decorado con el banner de la Asociación de Bancos del Paraguay.
José Brítez, vicepresidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, durante la conferencia de prensa de este martes.Gustavo Machado

El vicepresidente de la Asociación de Bancos del Paraguay comunicó hoy la postura del sector bancario tras el anuncio por parte del Banco Central del Paraguay del inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de que se determinara el deterioro del índice de insolvencia de esa entidad bancaria.

Por ABC Color
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En una conferencia de prensa este martes, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) se pronunció sobre el anuncio hecho hoy por el Banco Central del Paraguay (BCP) del inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank debido al deterioro del índice de solvencia de ese banco - vinculado a exsocios comerciales del presidente Santiago Peña- por debajo del mínimo requerido.

Según explicó hoy el BCP, la medida fue tomada luego de que, en junio de este año, la Superintendencia de Bancos halló indicios de la existencia de créditos otorgados por Ueno por encima del límite legal permitido a empresas vinculadas al grupo que controla la entidad bancaria, entre otros factores.

Los activos depositados en Ueno Bank están congelados, todas las sucursales del banco están cerradas y los usuarios han sido incapaces desde hoy de retirar dinero o realizar cualquier otra operación con tarjetas o cuentas de esa entidad bancaria.

Lea más: Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora

Sin embargo, el BCP enfatizó hoy que el dinero de los ahorristas de Ueno está garantizado por el Fondo de Garantías de Depósitos y será restituido a cada usuario de ese banco que tenga depositados allí hasta 228.000.000 guaraníes. Esa restitución se haría por medio de transferencias a otros bancos en un plazo de hasta 15 días.

“Cumplir con los pequeños ahorristas de manera inmediata”

Alberto Acosta Garbarino y Luis María Zubizarreta en mesa con micrófonos, en ambiente formal de conferencia de prensa.
Representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay en conferencia de prensa.

Durante la conferencia de prensa de la Asoban, el vicepresidente de esa asociación bancaria, José Brítez, llamó a la tranquilidad a la ciudadanía y pidió “dejar que los procesos fluyan con la mayor velocidad posible” para “cumplir con los pequeños ahorristas de manera inmediata y con el resto de acuerdo con como vayan suscitando la valoración de los activos de la entidad intervenida”.

Funcionarios del BCP y la Superintendencia de Bancos comenzaron hoy el proceso de análisis de los activos y pasivos de Ueno Bank y la banca matriz indicó que comunicará al público próximamente el proceso para la devolución de los fondos a cada ahorrista.

Lea más: BCP presenta denuncia penal sobre Ueno: esto dijo el fiscal general

Brítez dijo que los bancos que conforman la Asoban están “en contacto con el BCP y a total disposición” para “facilitar todo lo que podamos” ese proceso.

Una persona fotografía el aviso del Banco Central de Paraguay sobre la intervención a Ueno Bank este martes, en una sucursal de esa entidad bancaria en Asunción.
Una persona fotografía el aviso del Banco Central de Paraguay sobre la intervención a Ueno Bank este martes, en una sucursal de esa entidad bancaria en Asunción.

“Hoy lo que nos debe ocupar es atender a los ahorristas, que el BCP encuentre los mecanismos para dar agilidad al pago, tenemos que preocuparnos por las personas de a pie”, subrayó.

El sistema financiero está “súper sólido”

Haciendo eco a declaraciones de autoridades del BCP, el vicepresidente de la Asoban dijo que el problema de Ueno Bank “está encapsulado” en esa entidad y que el resto del sistema financiero paraguayo “está súper sólido” y “goza de liquidez y solvencia”.

“Este es un tema puntual que representa entre el 7 y el 8 por ciento de los depósitos del sistema financiero”, añadió. “Es sistémico por la cantidad de depositantes, pero no tiene impacto más allá de eso”.

Lea más: ¿Dónde está Santi Peña? El Presidente de la República canceló viajes y no tiene agenda oficial para hoy

Dijo no creer que la situación afecte a la “imagen país” de Paraguay.

“Paraguay sigue creciendo, la dinámica de la economía sigue con mucha fuerza, los inversionistas siguen llegando”, afirmó.

¿Cambios en el BCP?

Miguel Ángel Mora en traje gris claro y Marco Aurelio González en traje oscuro discuten, mientras Liana Caballero Krause habla al micrófono.
Autoridades del Banco Central del Paraguay durante una conferencia de prensa este martes.

Brítez opinó también que no es el momento de impulsar cambios en el directorio del BCP, ya que, en su opinión, eso generaría “inestabilidad adicional”.

Lea más: Procedimiento de resolución a Ueno Bank: Leite pide que “vayan todos presos”

En la conferencia de prensa del BCP de esta mañana, el titular de la banca matriz, Carlos Carvallo –expresidente de Ueno Bank– anunció que ya firmó su renuncia, pero dijo que permanecerá al frente de la institución de manera provisoria para “garantizar que el proceso (de resolución de Ueno) tenga garantías de que vaya por el curso adecuado”.

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