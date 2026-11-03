Ueno Bank: Asoban pide respuesta rápida del BCP a ahorristas

En una conferencia de prensa este martes, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) se pronunció sobre el anuncio hecho hoy por el Banco Central del Paraguay (BCP) del inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank debido al deterioro del índice de solvencia de ese banco - vinculado a exsocios comerciales del presidente Santiago Peña- por debajo del mínimo requerido.

Según explicó hoy el BCP, la medida fue tomada luego de que, en junio de este año, la Superintendencia de Bancos halló indicios de la existencia de créditos otorgados por Ueno por encima del límite legal permitido a empresas vinculadas al grupo que controla la entidad bancaria, entre otros factores.

Los activos depositados en Ueno Bank están congelados, todas las sucursales del banco están cerradas y los usuarios han sido incapaces desde hoy de retirar dinero o realizar cualquier otra operación con tarjetas o cuentas de esa entidad bancaria.

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Sin embargo, el BCP enfatizó hoy que el dinero de los ahorristas de Ueno está garantizado por el Fondo de Garantías de Depósitos y será restituido a cada usuario de ese banco que tenga depositados allí hasta 228.000.000 guaraníes. Esa restitución se haría por medio de transferencias a otros bancos en un plazo de hasta 15 días.

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“Cumplir con los pequeños ahorristas de manera inmediata”

Durante la conferencia de prensa de la Asoban, el vicepresidente de esa asociación bancaria, José Brítez, llamó a la tranquilidad a la ciudadanía y pidió “dejar que los procesos fluyan con la mayor velocidad posible” para “cumplir con los pequeños ahorristas de manera inmediata y con el resto de acuerdo con como vayan suscitando la valoración de los activos de la entidad intervenida”.

Funcionarios del BCP y la Superintendencia de Bancos comenzaron hoy el proceso de análisis de los activos y pasivos de Ueno Bank y la banca matriz indicó que comunicará al público próximamente el proceso para la devolución de los fondos a cada ahorrista.

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Brítez dijo que los bancos que conforman la Asoban están “en contacto con el BCP y a total disposición” para “facilitar todo lo que podamos” ese proceso.

“Hoy lo que nos debe ocupar es atender a los ahorristas, que el BCP encuentre los mecanismos para dar agilidad al pago, tenemos que preocuparnos por las personas de a pie”, subrayó.

El sistema financiero está “súper sólido”

Haciendo eco a declaraciones de autoridades del BCP, el vicepresidente de la Asoban dijo que el problema de Ueno Bank “está encapsulado” en esa entidad y que el resto del sistema financiero paraguayo “está súper sólido” y “goza de liquidez y solvencia”.

“Este es un tema puntual que representa entre el 7 y el 8 por ciento de los depósitos del sistema financiero”, añadió. “Es sistémico por la cantidad de depositantes, pero no tiene impacto más allá de eso”.

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Dijo no creer que la situación afecte a la “imagen país” de Paraguay.

“Paraguay sigue creciendo, la dinámica de la economía sigue con mucha fuerza, los inversionistas siguen llegando”, afirmó.

¿Cambios en el BCP?

Brítez opinó también que no es el momento de impulsar cambios en el directorio del BCP, ya que, en su opinión, eso generaría “inestabilidad adicional”.

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En la conferencia de prensa del BCP de esta mañana, el titular de la banca matriz, Carlos Carvallo –expresidente de Ueno Bank– anunció que ya firmó su renuncia, pero dijo que permanecerá al frente de la institución de manera provisoria para “garantizar que el proceso (de resolución de Ueno) tenga garantías de que vaya por el curso adecuado”.