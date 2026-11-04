ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Economía
04 de noviembre de 2026 - 20:17

¡Atención! Desde mañana los clientes de Ueno Bank recibirán avisos para cobrar así

Una persona fotografía el aviso del Banco Central de Paraguay sobre la intervención a Ueno Bank este martes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
Una persona fotografía el aviso del Banco Central de Paraguay sobre la intervención a Ueno Bank este martes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

El Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó que este 5 de noviembre iniciará la notificación a los ahorristas de Ueno Bank S.A. para el pago del anticipo de la garantía de sus depósitos, el cual alcanzará un monto de hasta G. 121.760.000, esto tras la promulgación de la Ley 7755/26 que modificó las reglas para anticipar los pagos a los afectados.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Banco Central del Paraguay (BCP) informó, a través de un comunicado oficial, el inicio del pago del anticipo de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) destinado a los ahorristas de ueno bank S.A.. El procedimiento se pone en marcha tras la promulgación de la Ley N° 7755/26, legislación que modificó la normativa bancaria referente a la garantía de depósitos.

A partir de mañana, 5 de noviembre, los beneficiarios recibirán un correo electrónico emitido desde la dirección fgdpagos@bcp.gov.py, en el cual se detallará la entidad bancaria asignada para la recepción del pago. La acreditación se iniciará en un plazo de 24 horas y el proceso completo no podrá superar los 5 días hábiles.

Monto máximo y descuentos aplicables

El anticipo establecido alcanzará hasta 40 salarios mínimos, lo que representa un tope de G. 121.760.000 por cliente. Sin embargo, de dicho monto se descontarán de forma automática las deudas vencidas que el usuario mantenga con la entidad.

Cabe señalar que el FGD establece una garantía de hasta 75 salarios mínimos que a valores actuales son G. 228.300.000, que descontada la diferencia, los afectados recibirán tras la conciliación de cuentas que está realizando la intervención del BCP a resultas del proceso de resolución y cierre de Ueno Bank

Lea más: Atención clientes de Ueno: ¿Cómo se va a retirar el anticipo del Fondo de Garantía?

Documento oficial del BCP que detalla el pago del anticipo a ahorristas de Ueno Bank S.A.
El Banco Central del Paraguay anunció el pago a los ahorristas de Ueno Bank en Asunción.

Modalidad de cobro según el perfil del ahorrista

La asignación de los fondos se ejecutará bajo dos modalidades según la situación de cada beneficiario dentro del sistema financiero nacional:

  • Clientes con cuentas en otras entidades: Para quienes dispongan de cuentas en otros bancos o financieras del país, el dinero se depositará en la cuenta que presente el mayor saldo disponible.
  • Clientes sin cuentas en otras entidades: A los ahorristas que no posean cuentas en otras instituciones, se les abrirá automáticamente una cuenta de ahorro a su nombre en un banco o financiera del sistema nacional asignado para la recepción del anticipo.

Además, los usuarios podrán descargar la aplicación (App) del banco asignado para gestionar el cobro de los recursos.

Canal habilitado para consultas

Si el correo electrónico de notificación no es recibido dentro del lapso de 24 horas, el BCP dispondrá del enlace https://www.bcp.gov.py/web/institucional/fgd-pagos para realizar las consultas sobre el cobro

Artículos relacionados

Emisor en Paraguay interviene Ueno bank, que resguarda depósitos de unos 32.000 jubilados
Economía
Promulgan ley para adelantar pagos a ahorristas de Ueno: estos son los pasos
Ver más

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Economía
Comunicado del Banco Atlas
Ver más
05
Economía
¿Quién es Raúl Vera Bogado?: antecedentes del candidato de Peña para el BCP
Ver más

Te puede interesar