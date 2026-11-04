¡Atención! Desde mañana los clientes de Ueno Bank recibirán avisos para cobrar así

El Banco Central del Paraguay (BCP) informó, a través de un comunicado oficial, el inicio del pago del anticipo de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) destinado a los ahorristas de ueno bank S.A.. El procedimiento se pone en marcha tras la promulgación de la Ley N° 7755/26, legislación que modificó la normativa bancaria referente a la garantía de depósitos.

A partir de mañana, 5 de noviembre, los beneficiarios recibirán un correo electrónico emitido desde la dirección fgdpagos@bcp.gov.py, en el cual se detallará la entidad bancaria asignada para la recepción del pago. La acreditación se iniciará en un plazo de 24 horas y el proceso completo no podrá superar los 5 días hábiles.

Monto máximo y descuentos aplicables

El anticipo establecido alcanzará hasta 40 salarios mínimos, lo que representa un tope de G. 121.760.000 por cliente. Sin embargo, de dicho monto se descontarán de forma automática las deudas vencidas que el usuario mantenga con la entidad.

Cabe señalar que el FGD establece una garantía de hasta 75 salarios mínimos que a valores actuales son G. 228.300.000, que descontada la diferencia, los afectados recibirán tras la conciliación de cuentas que está realizando la intervención del BCP a resultas del proceso de resolución y cierre de Ueno Bank

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Modalidad de cobro según el perfil del ahorrista

La asignación de los fondos se ejecutará bajo dos modalidades según la situación de cada beneficiario dentro del sistema financiero nacional:

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Clientes con cuentas en otras entidades: Para quienes dispongan de cuentas en otros bancos o financieras del país, el dinero se depositará en la cuenta que presente el mayor saldo disponible .

Clientes sin cuentas en otras entidades: A los ahorristas que no posean cuentas en otras instituciones, se les abrirá automáticamente una cuenta de ahorro a su nombre en un banco o financiera del sistema nacional asignado para la recepción del anticipo.

Además, los usuarios podrán descargar la aplicación (App) del banco asignado para gestionar el cobro de los recursos.

Canal habilitado para consultas

Si el correo electrónico de notificación no es recibido dentro del lapso de 24 horas, el BCP dispondrá del enlace https://www.bcp.gov.py/web/institucional/fgd-pagos para realizar las consultas sobre el cobro