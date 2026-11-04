Atención clientes de Ueno: ¿Cómo se va a retirar el anticipo del Fondo de Garantía?

El procedimiento establecido, por el momento, por el Banco Central del Paraguay (BCP), y según lo detallado por la presidenta interina Liana Caballero para la devolución de los anticipos del Fondo de Garantía de Depósito (FGD), que contempla un monto de hasta G. 10 millones por cliente afectado de ueno bank, será el siguiente:

Lea más: Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora

1. Asignación de prioridades por tipo de cuenta y vulnerabilidad

Cuentas corrientes y cajas de ahorro primero: Los desembolsos comenzarán exclusivamente con los titulares de cajas de ahorro y cuentas corrientes.

Criterio de menor a mayor monto: El pago se ordenará comenzando por los clientes pertenecientes a los sectores más vulnerables (de menor a mayor saldo acumulado).

Certificados de Depósito a Ahorro (CDA): Los tenedores de CDA cobrarán en la última etapa del cronograma.

2. Canales de cobro según la situación del cliente

Clientes con cuenta en otra entidad: Si el usuario ya posee una cuenta activa en algún banco o financiera del sistema, dicha entidad se comunicará directamente con el cliente para gestionar y acreditar el pago.

Clientes sin otra cuenta bancaria: Se gestionará de oficio la apertura de nuevas cuentas en otras entidades financieras para realizar el depósito correspondiente.

Cobro en efectivo como última opción: En los casos donde no sea factible abrir una cuenta bancaria, se habilitará un tercer canal de pago en efectivo u otros medios alternativos que se están analizando.

3. Esquema especial para jubilados del IPS

Se coordinó directamente con el Instituto de Previsión Social (IPS) la apertura de cuentas bancarias para garantizar que los jubilados perciban sus haberes el 17 del mes .

La previsional informará oportunamente en los próximos días cuál será la nueva entidad financiera asignada para este grupo.

Lea más: BCP autoriza anticipo del Fondo de Garantía a ahorristas de Ueno bank hasta G. 10 millones

4. Descuentos permitidos y agilización de transferencias

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Deducciones aplicables: De acuerdo con la normativa vigente, del saldo total a favor del cliente únicamente se descontarán las cuotas o deudas que se encuentren vencidas .

SIPAP operativo el fin de semana: Con el objetivo de acelerar los desembolsos, el BCP mantendrá activo el sistema de transferencias SIPAP durante los días sábado y domingo

No se descarta que este procedimiento establecido por el momento por el BCP para la efectivización del anticipo del FGD, que sea afectado por un proyecto de Ley que pretende modificar 2334/03 del FGD, que está en estudio en el Congreso de la Nación. Gremios de diferentes sectores piden respetar el Fondo de Garantía.

El citado proyecto autoriza un pago inicial anticipado de hasta 40 salarios mínimos (aproximadamente G. 121 millones) por ahorrista, tomado a cuenta de la garantía total de hasta 75 salarios mínimos que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). A valores actuales, el FGD estaría cubriendo un total de G. 228.300.000 por depositante.