Comunicado del Banco Familiar

Usuarios de la App Familiar reportan inconvenientes en el funcionamiento de la plataforma digital y desde la entidad confirmaron que el servicio se encuentra experimentando intermitencias debido a una afluencia masiva y atípica de solicitudes, por lo que equipos técnicos trabajan en su normalización.
La App Familiar está presentando intermitencias debido a una cantidad atipica de aperturas de cuentas y depósitos. Este inconveniente será resuelto en la brevedad y estaremos informando sobre las novedades a través de nuestros canales oficiales.
Nuestras sucursales, página web y call center se encuentran a disposición para cualquier consulta.