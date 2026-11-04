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Economía
04 de noviembre de 2026 - 16:33

Concepción: exigen el listado de beneficiarios y la fecha de pago del subsidio por veda pesquera

Hombre de cabello oscuro lleva dos hieleras azules en la orilla del río, vestido con camiseta azul y blanca y pantalones cortos.
Muchos pescadores aguardan conocer si sus nombres aparecen o no en la lista de beneficiados.Aldo Rojas

Pescadores agremiados de la ciudad de Concepción solicitan que se socialice el listado de beneficiarios del subsidio por la veda pesquera y se informe sobre la fecha de pago.

Por Aldo Rojas
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Las restricciones por la veda pesquera comenzaron el pasado 2 de noviembre y se extenderán hasta el 21 de diciembre próximo. Debido a la vigencia de la disposición, centenares de personas dedicadas a este rubro están sin una fuente alternativa de ingresos.

Por este motivo, solicitan el padrón con los nombres de los beneficiarios del subsidio.

Lea más: Comienza veda pesquera en ríos de Paraguay y aguas compartidas con Argentina y Brasil

El presidente de la Asociación de Pescadores Virgen del Rosario, Daniel Ferreira, mencionó que unas 250 personas deben recibir el beneficio en Concepción.

En la zona hay un total de cinco asociaciones, precisó.

Recordó que en 2025 se realizaron medidas de fuerza, incluido el cierre del río Paraguay, para que los pescadores pudieran ser censados y así recibir el subsidio. Finalmente, esa tarea se llevó a cabo y para este año se cuenta con una lista actualizada, expresó.

Pescadores sin documentación

Ferreira también advirtió sobre una situación que se presenta en Concepción: existen alrededor de 200 personas que también se dedican a la actividad pesquera, pero no cuentan con la documentación requerida para obtener el subsidio.

“Estas personas recibieron la promesa de las autoridades de que también recibirían ayuda mientras dure la veda. Hasta ahora no hay ninguna información al respecto”, sostuvo.

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