Concepción: exigen el listado de beneficiarios y la fecha de pago del subsidio por veda pesquera

Las restricciones por la veda pesquera comenzaron el pasado 2 de noviembre y se extenderán hasta el 21 de diciembre próximo. Debido a la vigencia de la disposición, centenares de personas dedicadas a este rubro están sin una fuente alternativa de ingresos.

Por este motivo, solicitan el padrón con los nombres de los beneficiarios del subsidio.

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El presidente de la Asociación de Pescadores Virgen del Rosario, Daniel Ferreira, mencionó que unas 250 personas deben recibir el beneficio en Concepción.

En la zona hay un total de cinco asociaciones, precisó.

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Recordó que en 2025 se realizaron medidas de fuerza, incluido el cierre del río Paraguay, para que los pescadores pudieran ser censados y así recibir el subsidio. Finalmente, esa tarea se llevó a cabo y para este año se cuenta con una lista actualizada, expresó.

Pescadores sin documentación

Ferreira también advirtió sobre una situación que se presenta en Concepción: existen alrededor de 200 personas que también se dedican a la actividad pesquera, pero no cuentan con la documentación requerida para obtener el subsidio.

“Estas personas recibieron la promesa de las autoridades de que también recibirían ayuda mientras dure la veda. Hasta ahora no hay ninguna información al respecto”, sostuvo.