Información oficial: todos los comunicados del BCP sobre Ueno Bank

El BCP activó formalmente el proceso de resolución de Ueno Bank tras constatar un severo deterioro patrimonial que ubicó su ratio de solvencia por debajo de los límites regulatorios.

Con el propósito de resguardar el sistema financiero, contener la incertidumbre y ordenar el cumplimiento de los derechos de los depositantes e inversores, el BCP y la Superintendencia de Valores divulgaron reportes oficiales que fijan la hoja de ruta institucional, el calendario inicial de desembolsos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y las medidas preventivas sobre fondos vinculados.

Banco Central inicia el procedimiento de resolución de Ueno Bank

El Directorio del Banco Central del Paraguay dispuso por unanimidad el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, sustentado en la Ley N.° 2.334/03, luego de verificar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo legal exigido tras ajustes contables aplicados a sus estados financieros durante el régimen de regularización.

La Superintendencia de Bancos designó interventores para asumir la administración, inventariar los activos y conducir una salida ordenada que preserve la estabilidad del sistema bancario nacional, enfatizando que se trata de una situación focalizada que no compromete a las demás entidades de plaza.

La institución remarcó que los ahorros del público cuentan con el respaldo legal del Fondo de Garantía de Depósitos, el cual contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica en la entidad, monto que actualmente equivale a G. 228.300.000. Asimismo, la autoridad monetaria precisó que se articularán los mecanismos normativos para atender en la mayor medida posible los saldos que superen dicho techo, al tiempo que advirtió que iniciará las investigaciones pertinentes para determinar eventuales responsabilidades legales y aplicar las sanciones correspondientes.

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Primer desembolso de hasta G. 10.000.000 a depositantes vía Fondo de Garantía

En un segundo reporte operativo, el BCP confirmó a los clientes de Ueno Bank que en la brevedad se ejecutará un primer pago de hasta G. 10.000.000 con cargo directo a los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos. La banca matriz instó a los usuarios a mantenerse atentos exclusivamente a los canales institucionales oficiales, a través de los cuales se difundirán el cronograma, las sucursales habilitadas y los requisitos documentales necesarios para acceder al cobro de estos recursos iniciales.

Para aquellos clientes cuyos saldos totales superen la cifra inicial de diez millones de guaraníes, el remanente cubierto por la garantía legal será canalizado mediante un calendario escalonado que será divulgado en etapas posteriores. Además, el comunicado advirtió que quienes mantengan obligaciones o deudas pendientes con Ueno Bank S.A. sufrirán el débito automático de dichos compromisos antes de percibir la garantía, por lo que el monto líquido a recibir podría resultar inferior.

Suspensión temporal de rescates en fondos mutuos vinculados a la entidad

Mediante la Circular SV. SG. N.° 020/2026, la Superintendencia de Valores notificó la suspensión temporal de los retiros y rescates de dinero en determinados fondos mutuos que mantienen colocaciones o cuotas de inversión vinculadas a Ueno Bank S.A.. La medida es de alcance estrictamente restringido a los vehículos de inversión individualizados en la Resolución SV. SG. N.° 0015/2026, ratificando que cada fondo posee patrimonio propio e independiente respecto al banco y a su sociedad administradora, por lo que no implica disolución ni quiebra de estas carteras colectivas.

La disposición técnica busca garantizar un tratamiento equitativo entre todos los cuotapartistas mientras se efectúa la tasación precisa de los activos expuestos, bajo los criterios establecidos en la Resolución SV. SG. N.° 0016/2026. De acuerdo con el regulador bursátil, los rescates y suscripciones se reanudarán de manera paulatina a partir del jueves 5 de noviembre de 2026, a medida que cada sociedad administradora adecue sus modelos de valuación y regularice los aspectos operativos pertinentes.

Uso de alias registrados en Ueno Bank

El 4 de noviembre por la mañana el BCP volvió a emitir un comunicado, esta vez referido a los ailas vinculados a Ueno Bank. “Los alias registrados por los usuarios vinculados a ueno bank S.A. (número de cédula, RUC, número de teléfono o correo electrónico) fueron liberados en el SIP”, reza.

“Por lo tanto, quienes tengan cuentas a su nombre en cualquier banco o financiera podrán volver a utilizar dichos alias para asociarlos a otras cuentas existentes o nuevas cuentas habilitadas en cualquier entidad del sistema financiero”, añade.