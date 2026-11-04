ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Economía
04 de noviembre de 2026 - 11:58

Ueno Bank: Adec rechaza que fondo de ahorristas financie “salvataje” de instituciones públicas

Seis agentes de seguridad alineados en la entrada de Ueno Bank, vistiendo uniformes, en un entorno urbano soleado.
Seis agentes de seguridad se encuentran en la entrada de Ueno Bank en Concepción, manteniendo vigilancia.Aldo Rojas

La Asociación de Empresarios Cristianos cuestiona el proyecto de ley que busca utilizar los recursos del fondo para cubrir la totalidad de los depósitos de instituciones públicas afectadas por la resolución bancaria. Sostiene que el mecanismo fue creado para proteger los ahorros de los depositantes y no para financiar salvatajes.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) expresó su rechazo al proyecto de ley que pretende utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para cubrir la totalidad de los depósitos de instituciones públicas afectados por la crisis de Ueno Bank.

A través de un comunicado, el gremio advirtió que esta iniciativa podría comprometer los recursos destinados a proteger los ahorros de los depositantes, especialmente de los pequeños ahorristas, y cuestionó que el fondo sea utilizado para cubrir las consecuencias de decisiones que calificó como irresponsables.

“Este Fondo tiene una finalidad clara: proteger los ahorros de los depositantes, especialmente de los pequeños ahorristas, y preservar la confianza en el sistema financiero. No fue creado para cubrir las consecuencias de decisiones irresponsables ni para convertirse en un mecanismo de salvataje con dinero de los ahorristas”, señala el pronunciamiento.

Lea más: Caso Ueno: Diputados inician firma de libelo acusatorio para juicio político contra Peña y Alliana

Manifestación de ciudadanos por el caso Ueno Bank.
Manifestación de ciudadanos por el caso Ueno Bank.

Recuperación mediante mecanismos legales

La ADEC reconoció que existe una preocupación legítima por los recursos públicos y previsionales comprometidos en la entidad financiera, incluidos los aportes de miles de trabajadores al Instituto de Previsión Social (IPS).

Sin embargo, sostuvo que la recuperación de esos fondos debe realizarse mediante los mecanismos legales correspondientes, la realización de los activos de la entidad y la determinación de responsabilidades.

Piden respuestas al Gobierno y al BCP

El gremio también consideró prioritario acelerar la devolución de los ahorros a los pequeños depositantes y reclamó que las autoridades encuentren soluciones para recuperar los recursos públicos y previsionales comprometidos, sin afectar el Fondo de Garantía de Depósitos.

Lea más: Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos

En ese sentido, instó al Poder Ejecutivo, al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las demás instituciones competentes a asumir sus responsabilidades y actuar con transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, exhortó al Congreso Nacional a preservar la finalidad y los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, en medio del debate sobre el proyecto de ley que plantea ampliar la cobertura para los depósitos de instituciones públicas afectados por la resolución de Ueno Bank.

“Los ahorros de los paraguayos no pueden pagar las consecuencias de la irresponsabilidad de otros”, concluyó la asociación.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Política
Caso Ueno: Diputados inician firma de libelo acusatorio para juicio político contra Peña y Alliana
Ver más

Te puede interesar