Ueno Bank: Adec rechaza que fondo de ahorristas financie “salvataje” de instituciones públicas

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) expresó su rechazo al proyecto de ley que pretende utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para cubrir la totalidad de los depósitos de instituciones públicas afectados por la crisis de Ueno Bank.

A través de un comunicado, el gremio advirtió que esta iniciativa podría comprometer los recursos destinados a proteger los ahorros de los depositantes, especialmente de los pequeños ahorristas, y cuestionó que el fondo sea utilizado para cubrir las consecuencias de decisiones que calificó como irresponsables.

“Este Fondo tiene una finalidad clara: proteger los ahorros de los depositantes, especialmente de los pequeños ahorristas, y preservar la confianza en el sistema financiero. No fue creado para cubrir las consecuencias de decisiones irresponsables ni para convertirse en un mecanismo de salvataje con dinero de los ahorristas”, señala el pronunciamiento.

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Recuperación mediante mecanismos legales

La ADEC reconoció que existe una preocupación legítima por los recursos públicos y previsionales comprometidos en la entidad financiera, incluidos los aportes de miles de trabajadores al Instituto de Previsión Social (IPS).

Sin embargo, sostuvo que la recuperación de esos fondos debe realizarse mediante los mecanismos legales correspondientes, la realización de los activos de la entidad y la determinación de responsabilidades.

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Piden respuestas al Gobierno y al BCP

El gremio también consideró prioritario acelerar la devolución de los ahorros a los pequeños depositantes y reclamó que las autoridades encuentren soluciones para recuperar los recursos públicos y previsionales comprometidos, sin afectar el Fondo de Garantía de Depósitos.

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En ese sentido, instó al Poder Ejecutivo, al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las demás instituciones competentes a asumir sus responsabilidades y actuar con transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, exhortó al Congreso Nacional a preservar la finalidad y los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, en medio del debate sobre el proyecto de ley que plantea ampliar la cobertura para los depósitos de instituciones públicas afectados por la resolución de Ueno Bank.

“Los ahorros de los paraguayos no pueden pagar las consecuencias de la irresponsabilidad de otros”, concluyó la asociación.