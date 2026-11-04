Ueno Bank: dónde pueden consultar los empleados sobre sus salarios y liquidaciones

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) habilitó canales de atención y asesoramiento laboral para los trabajadores de Ueno Bank y de las empresas vinculadas, ante las posibles consecuencias laborales del proceso de resolución bancaria dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

La medida busca brindar orientación a los empleados que tengan dudas o inquietudes sobre su situación laboral, en medio del procedimiento iniciado por la autoridad monetaria el pasado 2 de noviembre.

A través de estos canales, los trabajadores podrán realizar consultas relacionadas con sus contratos, salarios, beneficios sociales, eventuales liquidaciones y otros derechos laborales. También podrán recibir asesoramiento para canalizar posibles reclamos o denuncias.

Según informó la cartera de Estado a través de sus redes sociales, la atención estará disponible tanto por medios digitales como de manera presencial.

Lea más: Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno

Ueno Bank: ¿Dónde pueden consultar los trabajadores?

El MTESS habilitó un número de WhatsApp, un correo electrónico y sus oficinas para atender a los empleados afectados o que necesiten información sobre su situación laboral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los canales disponibles son:

WhatsApp : 0993 308 100.

Correo electrónico: consultatrabajadores@mtess.gov.py.

Atención presencial en Asunción: sede central del MTESS, ubicada en Herrera esquina Paraguarí.

En el interior del país: Direcciones Regionales de Trabajo del Ministerio.

La institución señaló que brindará orientación y acompañamiento dentro del ámbito de sus competencias, con el propósito de facilitar el acceso a información clara y oportuna y contribuir a la protección de los derechos laborales durante el proceso.

Lea más: Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos

La habilitación de estos canales se produce luego de que el BCP resolviera iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras constatar una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido.

El proceso abre dudas no solo sobre la situación de la entidad financiera, sino también sobre las eventuales consecuencias para sus trabajadores y los empleados de las empresas vinculadas.