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Economía
05 de noviembre de 2026 - 13:15

Web del BCP presenta intermitencias por alta demanda tras habilitar consulta para ahorristas de Ueno Bank

Fotografía de la fachada del Banco Central del Paraguay (BCP).
Fotografía de la fachada del Banco Central del Paraguay (BCP).Banco Central del Paraguay (BCP).

El Banco Central del Paraguay (BCP) informó este jueves que su sitio web registra intermitencias por el elevado volumen de accesos simultáneos. La falla coincide con la habilitación de la plataforma donde los ahorristas de Ueno Bank consultan en qué banco cobrarán el anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos.

Por Silvana Bogarín
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A través de su cuenta oficial en X (@BCP_PY), el Banco Central del Paraguay (BCP) explicó que, “debido al elevado volumen de accesos simultáneos”, el sitio web presenta intermitencias temporales. El mensaje fue publicado hoy a las 12:44.

El BCP sostuvo que la situación “es esperable ante una demanda extraordinaria” y que “se irá normalizando progresivamente durante las próximas horas”. Aseguró además que sus equipos técnicos trabajan para restablecer plenamente el servicio, y agradeció la comprensión de los usuarios.

El comunicado no precisa cuántos accesos recibe el portal, ni desde qué hora se registran las fallas, ni qué secciones del sitio están afectadas. Tampoco da un plazo concreto para la normalización, más allá de las “próximas horas”.

Lea más: Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados

La plataforma para ahorristas de Ueno

Horas antes, el BCP había anunciado que habilitaría desde esta tarde una plataforma para que los afectados por el proceso de resolución de Ueno Bank verifiquen cuál es la entidad bancaria que les fue asignada para recibir el anticipo de los pagos del Fondo de Garantía de Depósitos. El acceso se hace desde bcp.gov.py/fgd-pagos.

Según el propio BCP, con esa herramienta los ahorristas podrían “acceder de manera inmediata a la información” sobre su banco asignado, “sin necesidad de aguardar la recepción de un correo electrónico”. Es decir, el sistema fue presentado como una vía directa y ágil, justo cuando el portal que la aloja empezó a mostrar problemas por la cantidad de usuarios que intentan ingresar.

La habilitación del servicio se da en medio de la resolución de Ueno Bank, un proceso que mantiene en vilo a miles de depositantes que esperan saber cuándo y dónde recuperarán su dinero, o parte de él.

Hasta que el servicio se normalice, los ahorristas que no logren ingresar deberán reintentar más tarde o seguir los canales oficiales del BCP para verificar la información, ya que la entidad no habilitó otra vía alternativa en su comunicado.

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