Banco Atlas reafirma su independencia tecnológica y la normalidad de sus operaciones

Banco Atlas emitió un comunicado hoy, informando a sus clientes sobre la normalidad operativa. El mismo indica cuanto sigue:

“Ante las informaciones difundidas recientemente sobre la incautación de equipos informáticos de la empresa ITTI, aclaramos que Banco Atlas no mantiene relación ni dependencia tecnológica u operativa con dicha empresa, por lo que estos procedimientos no tienen impacto alguno en nuestras operaciones.

Desde hace 21 años, Banco Atlas opera con sistemas e infraestructura tecnológica independientes, garantizando la autonomía y continuidad de sus servicios bancarios.

Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la transparencia y la confianza de nuestros clientes, así como con la solidez y continuidad de nuestras operaciones".