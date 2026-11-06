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Economía
06 de noviembre de 2026 - 08:54

Banco Atlas reafirma su independencia tecnológica y la normalidad de sus operaciones

Comunicado institucional de Banco Atlas con texto en rojo y negro sobre fondo blanco, sin personas visibles.
Banco Atlas comunica que sus servicios operan con normalidad y aclara su independencia tecnológica.

Banco Atlas informa a sus clientes y a la opinión pública que todos sus servicios y canales de atención operan con absoluta normalidad, sin ningún tipo de afectación.

Por ABC Color
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Banco Atlas emitió un comunicado hoy, informando a sus clientes sobre la normalidad operativa. El mismo indica cuanto sigue:

“Ante las informaciones difundidas recientemente sobre la incautación de equipos informáticos de la empresa ITTI, aclaramos que Banco Atlas no mantiene relación ni dependencia tecnológica u operativa con dicha empresa, por lo que estos procedimientos no tienen impacto alguno en nuestras operaciones.

Desde hace 21 años, Banco Atlas opera con sistemas e infraestructura tecnológica independientes, garantizando la autonomía y continuidad de sus servicios bancarios.

Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la transparencia y la confianza de nuestros clientes, así como con la solidez y continuidad de nuestras operaciones".

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