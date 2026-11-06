¿Cómo funciona la devolución de fondos a ahorristas? Esto dice el BCP

El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió en la tarde de este viernes un flyer informativo para aclarar a la ciudadanía que su página web oficial está habilitada exclusivamente para que los ahorristas de Ueno Bank puedan consultar el lugar y los detalles de cobro de su dinero, además del estado de los pagos correspondientes.

Ante las diversas dudas que comenzaron a circular entre los afectados, la banca matriz enfatizó dos puntos fundamentales para brindar tranquilidad a los usuarios:

No hace falta ningún tipo de registro previo en la plataforma digital.

Los pagos se realizan de forma automática.

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En ese sentido, explicaron que al ingresar a la página web, al usuario le aparecerá directamente el nombre del banco que le fue asignado para retirar su dinero.

¿Qué pasa si no aparece tu nombre en la plataforma?

El BCP advirtió que si el ahorrista ingresa a la plataforma y aún no encuentra asignada una entidad bancaria, esto se debe a que su expediente se encuentra en pleno proceso de carga, por lo que se recomienda volver a consultar más tarde.

Cabe recordar, que la entidad bancaria reportó el día de ayer que, debido al elevado volumen de accesos simultáneos, el sitio web presenta intermitencias temporales y señalaron que sus equipos técnicos realizan los trabajos necesarios para el permanente servicio.

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Finalmente, ante cualquier eventualidad, la entidad habilitó la dirección de correo electrónico pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py, destinada exclusivamente a recibir consultas, reclamos o dudas por parte de los afectados.