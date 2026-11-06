ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Economía
06 de noviembre de 2026 - 17:51

¿Cómo funciona la devolución de fondos a ahorristas? Esto dice el BCP

Edificio del BCP en un día soleado, rodeado de césped y árboles, sin personas visibles.
Sede del Banco Central del Paraguay (BCP).

El Banco Central del Paraguay (BCP) instó a la ciudadanía a mantener la calma y detalló los puntos clave sobre la acreditación de fondos para los ahorristas de Ueno Bank, recordando que no es necesario realizar gestiones presenciales ni registros previos.

Por Olga Garay
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió en la tarde de este viernes un flyer informativo para aclarar a la ciudadanía que su página web oficial está habilitada exclusivamente para que los ahorristas de Ueno Bank puedan consultar el lugar y los detalles de cobro de su dinero, además del estado de los pagos correspondientes.

Ante las diversas dudas que comenzaron a circular entre los afectados, la banca matriz enfatizó dos puntos fundamentales para brindar tranquilidad a los usuarios:

  • No hace falta ningún tipo de registro previo en la plataforma digital.
  • Los pagos se realizan de forma automática.

Lea más: Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez

En ese sentido, explicaron que al ingresar a la página web, al usuario le aparecerá directamente el nombre del banco que le fue asignado para retirar su dinero.

¿Qué pasa si no aparece tu nombre en la plataforma?

El BCP advirtió que si el ahorrista ingresa a la plataforma y aún no encuentra asignada una entidad bancaria, esto se debe a que su expediente se encuentra en pleno proceso de carga, por lo que se recomienda volver a consultar más tarde.

BCP recuerda que no se requiere registro ni trámites para la devolución de fondos a ahorristas.
BCP recuerda que no se requiere registro ni trámites para la devolución de fondos a ahorristas.

Cabe recordar, que la entidad bancaria reportó el día de ayer que, debido al elevado volumen de accesos simultáneos, el sitio web presenta intermitencias temporales y señalaron que sus equipos técnicos realizan los trabajos necesarios para el permanente servicio.

Lea más: BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior

Finalmente, ante cualquier eventualidad, la entidad habilitó la dirección de correo electrónico pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py, destinada exclusivamente a recibir consultas, reclamos o dudas por parte de los afectados.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Economía
BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior
Ver más
04
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más
05
Policiales
Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú
Ver más

Te puede interesar