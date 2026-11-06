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Economía
06 de noviembre de 2026 - 01:00

Presión cambiaria, ajuste de bonos e incertidumbre política elevan riesgos

Las siguientes emisiones están contempladas para julio, octubre y noviembre.
Las siguientes emisiones están contempladas para julio, octubre y noviembre.

La resolución de Ueno Bank abrió un escenario de incertidumbre económica, financiera y política en Paraguay con repercusiones sobre el mercado cambiario, las cotizaciones de los bonos soberanos y la percepción de riesgo de los inversionistas. Los acontecimientos plantean un desafío para la confianza institucional y la capacidad del país de preservar sus fundamentos macroeconómicos.

Por ABC Color
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El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el 2 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de comprobar que su Índice de Solvencia había descendido por debajo del 50% del mínimo requerido. La medida, adoptada conforme a la Ley N.º 2334/03, contempla mecanismos para proteger a los depositantes, preservar activos y facilitar una salida ordenada de la entidad. El BCP sostuvo que se trata de un caso particular y no de un problema generalizado del sistema bancario.

Una de las primeras señales de incertidumbre apareció en el mercado cambiario. Después de varios meses de apreciación del guaraní, el dólar recuperó terreno y aceleró su avance en los últimos días. De acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay, el tipo de cambio referencial interbancario pasó de G. 5.833,41 por dólar el 26 de octubre a G. 6.388,47 el 5 de noviembre de 2026. Esto representa un incremento de G. 555,06; equivalente al 9,5% en diez días. La tendencia alcista se intensificó tras conocerse, el martes 3 de noviembre, la resolución de Ueno Bank. Desde esa fecha, aumentó de G. 6.060,86 a G. 6.388,47; equivalente al 5,4% en dos días. La cotización minorista del dólar pasó de aproximadamente G. 5.950 el 26 de octubre a alrededor de G. 6.600 el 5 de noviembre, un incremento de G. 650, equivalente a 10,9%. La evolución evidencia una rápida depreciación del guaraní en un contexto de mayor incertidumbre económica y financiera, aunque parte del aumento del dólar ya se había producido por otros factores antes de conocerse la situación de la entidad bancaria.

El comportamiento cambiario puede responder a un aumento de la demanda precautoria de divisas, ante la incertidumbre sobre los depósitos y las perspectivas financieras. Sin embargo, no corresponde atribuir la totalidad del movimiento al caso Ueno Bank, debido a la influencia simultánea de factores externos, operaciones comerciales y decisiones de portafolio.

Otro indicador relevante es la evolución de los bonos soberanos paraguayos negociados en los mercados internacionales. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explica que sus precios dependen de las tasas de interés, la percepción de riesgo, las calificaciones crediticias y el contexto económico y político.

Los datos del seguimiento de bonos soberanos correspondientes al periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre de 2026 permiten identificar una reducción de precios en los siete títulos analizados entre el 3 y el 5 de noviembre. Las mayores caídas correspondieron a los bonos con vencimientos en 2050, 2048 y 2044, cuyos valores disminuyeron 1,40%; 1,30% y 1,05%, respectivamente. Los instrumentos con vencimientos en 2027, 2031, 2033 y 2036 registraron reducciones de entre 0,03% y 0,52%.

Infobae.com informó que el riesgo país de Paraguay pasó de 119 a 138 puntos básicos en seis ruedas financieras, un incremento de 19 puntos básicos, equivalente a aproximadamente 16%. Este indicador representa la prima de rendimiento exigida sobre la deuda de referencia estadounidense y constituye una medida de percepción de riesgo soberano. Por su parte, JP Morgan mantuvo su recomendación de subponderar la deuda paraguaya dentro de su cartera modelo de mercados emergentes, al identificar valuaciones exigentes y riesgos adicionales relacionados con Ueno Bank.

La calificadora Moody’s Ratings también analizó el caso y señaló que el impacto sobre el sistema bancario podría mantenerse limitado si el procedimiento se desarrolla de forma rápida y ordenada. Sin embargo, advirtió sobre posibles demoras y pérdidas para los depositantes cuyos recursos superan la cobertura legal. A septiembre de 2026, aproximadamente 97% de los depositantes estaría completamente protegido, aunque la garantía representaba apenas 30% del valor total de los depósitos.

Moody’s también informó que el Fondo de Garantía de Depósitos disponía de aproximadamente US$ 1.600 millones de liquidez, equivalentes a unas dos veces las obligaciones garantizadas de Ueno Bank. Asimismo, identificó indicadores de respaldo en el resto del sistema bancario, con un capital regulatorio equivalente a 17,1% de los activos ponderados por riesgo y provisiones que cubrían 113% de los préstamos problemáticos. Estas condiciones contribuyen a moderar el riesgo de contagio financiero.

La exposición de instituciones públicas constituye otro factor de preocupación. Más de US$ 850 millones corresponderían a recursos estatales, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). También estimaciones no confirmadas de aproximadamente US$ 600 millones en créditos vinculados, cuya recuperación dependerá de la calidad de los activos y del procedimiento de resolución.

El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira había cuestionado previamente la información proporcionada por el BCP sobre Ueno Bank y las colocaciones de recursos públicos. En declaraciones difundidas en octubre, advirtió que las respuestas del organismo generaban dudas sobre la transparencia y podían afectar la confianza en la autoridad financiera. Desde una perspectiva económica, esta preocupación adquiere relevancia porque la credibilidad institucional influye sobre las decisiones de ahorro, inversión y financiamiento.

Caso Ueno Bank
Caso Ueno Bank

La situación actual presenta una particularidad: Paraguay cuenta con Grado de Inversión de Moody’s Ratings y S&P Global Ratings, reconocimiento que ha fortalecido su posicionamiento ante los mercados financieros.

En definitiva, la evolución del dólar, la corrección reciente de los bonos soberanos y el incremento de la prima de riesgo evidencian un escenario de mayor cautela entre los agentes económicos. No obstante, estos movimientos deben evaluarse junto con los factores internacionales y los fundamentos macroeconómicos del país. Una resolución bancaria ordenada, la recuperación de los recursos públicos y privados y una transición política conforme a los mecanismos constitucionales serán determinantes para reducir la incertidumbre.

El principal desafío para Paraguay será evitar que las dificultades de una entidad financiera y las tensiones políticas se traduzcan en un deterioro persistente de las expectativas económicas. La transparencia, la previsibilidad de las decisiones institucionales y la protección de los depositantes serán factores esenciales para preservar la confianza, contener eventuales aumentos del costo de financiamiento y resguardar la imagen país.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

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