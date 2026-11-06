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Economía
06 de noviembre de 2026 - 10:27

Ueno Bank: comercios reportan caída de hasta el 70% en sus ventas y advierten cierres

ueno es la primera financiera del país en medir su huella de carbono, acción por la cual fue reconocida.
ueno es la primera financiera del país en medir su huella de carbono, acción por la cual fue reconocida.gentileza

La crisis de Ueno Bank ya golpea directamente al sector comercial. Asimcopar advirtió esta mañana que tiendas y multitiendas de distintos puntos del país reportan caídas de hasta el 70% en sus ventas, además de dificultades para reponer mercaderías y cumplir compromisos financieros.

Por ABC Color
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La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) advirtió esta mañana, comunicado mediante, que varios negocios están al borde del cierre por la crisis de Ueno Bank.

En un comunicado titulado “No hay más tiempo”, Asimcopar alertó sobre el impacto que está teniendo la situación de Ueno Bank en el comercio nacional. Según informó el gremio, sus asociados de distintos puntos del país reportan caídas de hasta el 70% en las ventas.

El impacto, sin embargo, no se limita a la reducción de ingresos. La asociación también señaló que los comerciantes están sufriendo pérdidas de capital operativo que debía destinarse al pago de mercaderías y servicios de logística para la importación.

Lea más: Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez

Movilizaciones tras la resolución de Ueno Bank.
Movilizaciones tras la resolución de Ueno Bank.

Ueno Bank: situación compromete la continuidad de numerosos negocios

La situación compromete la continuidad de numerosos negocios. Según advirtió Asimcopar, comercios de distintas regiones del país están a punto de cerrar sus puertas, no solo por la caída de las ventas, sino también por la imposibilidad de reponer productos y cumplir con sus compromisos.

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El problema también alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) nacionales, que representan, según el gremio, el 50% de los productos comercializados en las multitiendas.

Ante este escenario, Asimcopar reclamó a las autoridades una pronta solución y pidió recuperar la normalidad institucional y económica del país. La asociación sostuvo que la paz social depende de respuestas institucionales claras, decididas y oportunas.

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