Juicio político a Santiago Peña: fuerte despliegue policial en zona del Congreso

Antes de las 7:30 ya había un importante despliegue de agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde está previsto que el Senado vuelva a reunirse hoy para dar continuidad al procedimiento de juicio político al presidente Santiago Peña, quien se enfrenta su posible destitución tras el estallido de una crisis bancaria relacionada a Ueno Bank, un banco vinculado a exsocios comerciales del mandatario.

Agentes policiales se hallaban en formación en torno al Congreso, bajo coordinación del comisario Francisco Ávalos, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía en Asunción.

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Miles de ciudadanos se manifestaron ayer en la zona del Parlamento exigiendo que el presidente Peña sea sometido a juicio político. Se registraron incidentes entre los manifestantes y la Policía, que se saldaron con siete personas aprehendidas.

Crónica de una crisis económica y política

La crisis política y bancaria que atraviesa Paraguay comenzó el pasado martes, cuando el Banco Central del Paraguay cerró Ueno Bank al determinar el deterioro de sus índices de solvencia.

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Los ahorros de cientos de miles de ciudadanos paraguayos y fondos de instituciones del Estado quedaron congelados en cuentas de esa entidad bancaria, que se convirtió en banco meses después de que Peña llegara a la Presidencia y que forma parte de un grupo empresarial del que el mandatario era accionista hasta el año pasado y que vio un crecimiento meteórico en los últimos años.

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La Cámara de Diputados aprobó ayer el inicio de un juicio político al presidente Peña, quien anunció su renuncia en horas de la siesta.

Sin embargo, la Cámara Baja rechazó la dimisión - que habría permitido a Peña dejar el Palacio de López con el estatus de senador vitalicio y con fueros parlamentarios - y el Senado dio inicio ayer al procedimiento de juicio, que debía continuar hoy con la comparecencia del mandatario.

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Sin embargo, el presidente Peña solicitó hoy al Congreso una prórroga de 72 horas en los procedimientos de ‘impeachment’ para preparar su defensa.